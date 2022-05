‘Supervivientes 2022’: Desi sorprende a sus compañeras con esta anécdota sexual

No os contamos nada nuevo si os decimos que ‘Supervivientes’ es uno de los realities más duros de la televisión. Así han ido confirmándolo multitud de concursantes a lo largo de todas la ediciones que se han llevado a cabo. Los animales, la falta de comida y las condiciones atmosféricas hacen que la estancia en las playas de Honduras no sea tan agradable como uno puede llegar a pensar.

Aunque esta no sería la única carencia de los concursantes ya que, cuenta la leyenda, que a los participantes de ‘Supervivientes’ les desaparece el apetito sexual durante su estancia en el concurso. Sin embargo, esta regla parece no cumplirse con Marta Peñate, Desi y Mariana. Las tres, mientras se bañaban en la playa, imaginaban entre risas cómo sería su próxima vez: “El himen se me va a reconstruir”, decía la canaria.

Entre tantas risas, Desi ha sorprendido a sus compañeras al contarles una curiosa anécdota que vivió con su pareja: “Yo le dije: ‘Cari cuando vayamos a hacerlo cómprate un lubricante o algo que yo soy estrechita’. Lo hay efecto calor, efecto calor medio, y efecto calor máximo. Él llegó cogió el primero que vio con las ganas. Lo coge y empieza a echar como el que está echando cemento en una pared”, confesaba arrancando las risas de sus compañeras, que se mantenían atentas para descubrir más información de la historia.

“Parecía que me había cogido la plancha del pelo a 190 grados y me la había metido. Me notaba echar humo por todas partes. Me daban ganas de coger hielos de la nevera y ponérmelo ahí. No me lo he pasado más mal en toda mi vida. Se me quedó cojonudo”, continuaba detallando la exconcursante de ‘Gran Hermano’, provocando que los ataques de risa de sus compañeras se prolongaran.