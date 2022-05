Marta Peñate desvela información comprometedora sobre Tania en ‘Supervivientes’

Marta Peñate ha soltado la información comprometedora que tenía sobre Tania en ‘Supervivientes’. La concursante se ha desmarcado de su compañera y han mantenido una fuerte discusión.

La canaria se ha convertido en el centro de todas las polémicas por su fuerte carácter y, ahora, la joven ha protagonizado un desencuentro con otra participante del reality. El origen de todo ello viene de un conflicto de la pareja de Alejandro Nieto con Kiko Matamoros.

El colaborador piensa que Tania no es tan transparente como ella quiere hacer creer. «Te presentaste a un concurso de Miss con tu novio de jurado, mintiendo y ocultando la relación. Esa eres tú», ha criticado el empresario y a la que se ha sumado Marta Peñate asegurando que no se fía de su compañera en ‘Supervivientes 2022’.

La concursante se ha sentido acorralada ante esta situación y no ha podido evitar el llanto al ver las dudas de Alejandro Nieto sobre su relación sentimental. «Yo no te voy a atacar, porque no te conozco, no puedo atacarte. Prefiero haberme equivocado en un reality y a día de hoy arrepentirme, pedirle disculpas a quien se las tuve que pedir y perdonarme también a mí misma», explica la ex participante de ‘La isla de las tentaciones’.

«Tú no lo sabes porque no estás aquí. Yo a él le amo y daría la vida por él. Estoy cansada, que tú sin venir a cuento pongas en duda lo que siento, si quieres te invito a la relación, te entrometes mucho Marta. Me ibas a dar una oportunidad para conocerme, gracias. Me estás acusando indirectamente», asegura Tania.

Marta Peñate ha contado todo lo que sabía, lo que puede generar una gran crisis en la pareja. «Tres semanas antes de entrar aquí, ella estuvo flirteando en una discoteca con un actor de otra cadena. Me enteré por otra persona y una de ellas me lo corroboró. Le decían ‘Tania, tienes pareja’ y ella decía mientras no me enrolle con él no pasa nada. No me gustan esas cosas», finalizó la joven.