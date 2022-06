Este jueves durante la gala de Supervivientes 2022, Anabel Pantoja y Yulen Pereira recordaron un fuerte enfrentamiento, cuando ambos concursantes estaban a punto de nominar. Un enfrentamiento que vieron en pleno directo de la mano de Jorge Javier Vázquez.

Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez quiso que la pareja viera un vídeo de hace unos días, en el que los dos protagonizaban una gran bronca, debido a que Anabel siente que Yulen no está ahí para ella, como ella sí que está siempre para él.

En el vídeo, Anabel se levantaba un poco baja de ánimos y al ver que Yulen no le estaba haciendo el caso que ella necesitaba en ese momento, se hundía y se ponía a llorar. Aunque el deportista iba a consolarla, ella no dejaba de llorar desconsolada.

Anabel Pantoja pierde los nervios y desencadena la mayor discusión a gritos de la superviviente #SVGala10https://t.co/9twREvSmV0 — Supervivientes (@Supervivientes) June 24, 2022

Más tarde, Anabel Pantoja y Yulen Pereira se sentaban alejados de sus compañeros para hablar las cosas y ahí las chispas saltaban. «Es que tú has visto que estaba mal y es que ni me has preguntado ni nada», le decía la sobrina de Isabel Pantoja.

Jorge Javier Vázquez, tras ver el vídeo, preguntaba a Anabel si ella le había dicho a Yulen que estaba mal. «Él me ha preguntado que si me pasaba algo y entonces yo le he dicho que no. Pero era un no que se notaba que sí», decía la concursante.

Unas palabras que hicieron reír a todos los presentes en plató y que llevaron al presentador de Supervivientes 2022 a preguntarle a Yulen si pensaba que Anabel era como un libro abierto. «Pues aunque te parezca mentira, creo que ya sé más o menos cómo es Anabel y sé cómo llevarla, aunque en este vídeo parecía lo contrario», expresó el concursante.