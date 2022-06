Anabel Pantoja se declara a Yulen en una carta: «Me has revolucionado el alma»

El pasado jueves 2 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de ‘Supervivientes 2022’ presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera, pudimos conocer quién tuvo que abandonar la Palapa, quiénes eran los nuevos líderes y, además, conocimos más detalles del acercamiento entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira.

Durante su paso por la Palapa, los concursantes de ‘Supervivientes 2022’ fueron testigos de un momento verdaderamente sorprendente. Todo comenzó cuando el equipo del reality quiso poner unas imágenes en las que Yulen hablaba de cómo se sentía cada vez que tenía cerca a Anabel Pantoja y, sobre todo, las ganas que tenía de verla.

Lejos de que todo quedase ahí, Anuar no dudó en hacerle entrega de una carta que escribió la andaluza para el esgrimista, durante su estancia en Playa Paraíso. Lo que la joven no esperaba es que el hermano de Asraf Beno fuera a leerla en alto, para que Yulen y Tania Medina supieran qué decía. ¡Pero terminó sabiéndolo toda España!

Anabel y Yulen, más felices que nunca: «No me he encontrado a una mujer así en mi vida» 😱 #Supervivientes3J#SVGala7

https://t.co/HlGCEI6yIp — Telecinco (@telecincoes) June 3, 2022

El deportista, visiblemente emocionado, no dudó en mostrarse de lo más sincero: “Se va a cagar en la Palapa. La voy a coger y le voy a decir de todo. Cada día que paso aquí sin Anabel más cuenta me doy de que me hace falta. Me apetece estar con ella ahora, ya. 24 horas con ella, ella y yo”.

En esa carta, Pantoja se sinceró como nunca: “Sabía que tú eras ese pedacito, ese pilar, ese todo. Has sido mi premio. Me has revolucionado el alma. Sobre todo, has hecho que vuelva a sonreír y ver lo que valgo”. Yulen no pudo evitar confesar que la andaluza era única: “Nunca había encontrado a una mujer así en mi vida”. En la Palapa, Anabel reiteró que Yulen había hecho que volviera a confiar en ella misma:

“Jamás pensé que una persona como él se podría fijar en mí con todos los bombones que hay aquí”, aseguró. Lejos de que todo quede ahí, la prima de Kiko Rivera fue más allá: “Que cuente conmigo en su vida fuera, ya sea como amigos o como algo más… Para mí es un orgullo”. Es más que evidente que los dos están comenzando a tener sentimientos por el otro. ¡Y cada vez más!