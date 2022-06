‘Supervivientes 2022’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Como cada jueves, Telecinco emitió una nueva gala de ‘Supervivientes 2022’, en la que se conoció el nombre del nuevo concursante expulsado. Una gala en la que además, los concursantes volvieron a jugar la prueba de líder y repasaron los hechos más destacados de la semana.

Conducida por Jorge Javier Vázquez, fue la última gala para Marta Peñate como concursante. Tras la salvación de Anabel Pantoja por parte de la audiencia el martes pasado, la expulsión estaba entre Nacho Palau, Kiko Matamoros y Marta Peñate, y finalmente la canaria se convirtió en la nueva expulsada.

Antes de abandonar la palapa, Marta Peñate se despidió de sus compañeros, muchos de ellos muy afectados y en shock por su expulsión: “Nunca me he ido de un sitio y me habían hecho esto, estoy flipando”, aseguró al ver a muchos de sus compañeros con lágrimas en los ojos.

«Me caéis muy bien, creo que es la primera vez que el 80% de un grupo en un reality me cae bien. Si me voy con mi novio estoy alegre y si me voy a otro lado quiero decir que volveré», exclamó Marta Peñate antes de abandonar la palapa de ‘Supervivientes 2022’.

Por otro lado, Jorge Javier Vázquez quiso tener unas palabras para ella: “Qué maravilla poder haberte tenido en esta edición, la verdad es que eres una mujer desquiciante, pero no he encontrado a una mujer que desquicie con más maestría y más gracia, acabas dándole la vuelta a la tortilla como te da la gana”, dijo el presentador entre risas.

Marta también dedicó unas últimas palabras a Tania Medina: “Me alegro de haberles conocidos a todos, menos a Tania, no te puedo ni ver, me caes fatal, pero si vuelvo nos veremos”. Tras esto, se fundió en un abrazo con Lara Álvarez antes de marcharse.