Anabel Pantoja estalla contra Anuar tras decir que es el “mejor superviviente”

Esta semana, los supervivientes han tenido que enfrentarse a un nuevo reto para conseguir una recompensa. Un reto que ha terminado con la paciencia de Anabel Pantoja. A pesar de que la concursante estaba intentando no meterse en ningún enfrentamiento, ha terminado estallando debido a la actitud de Anuar.

Ana Luque fue la encargada de recoger un pergamino del Pirata Morgan en el que se indicaban las instrucciones para la prueba. Una prueba que iba a generar varios enfrentamientos, a pesar de que en un primer momento todos se mostraron muy colaborativos.

«Un nuevo reto es espera en la cima de esta montaña. Pero estoy caprichoso y he decidido que solo subirán a mi atalaya los dos mejores supervivientes dentro de vuestro grupo. Las estrategias son vitales. Pensadlo bien porque el reto de hoy es un tanto diferente», decía el mensaje.

Anuar se declara el «mejor superviviente» de su grupo y Anabel Pantoja estalla : «Yo también quiero comer» #Supervivientes17M https://t.co/wYIBKbTSNN — Supervivientes (@Supervivientes) May 17, 2022

Antes de saber que era lo que pensaban sus compañeros, Anuar Beno lo tenía clarísimo y no dudó en exclamar que él era el mejor superviviente. «Yo», dijo el concursante muy convencido. Tras su actitud, la reacción de sus compañeros fue muy diversa. Mientras Tania estallaba en carcajadas, Anabel Pantoja estallaba contra el concursante y Ana Luque intentaba hacerle entrar en razón.

«Bueno…llevo 16 peces, he subido a por más leña», insistía el hermano de Asraf Beno, mientras que la defensora de Olga Moreno en la anterior edición intentaba hacerle razonar. «Bueno yo también he subido cuando tú no subías…», le aseguraba la sobrina de Isabel Pantoja, cada vez más enfadada.

Finalmente, fueron Anuar y Ana quienes realizaban la prueba que les había propuesto el Pirata Morgan. Mientras que Anabel Pantoja ponía el grito en el cielo: «¡Yo también quiero comer!», exclamaba la concursante muy enfadada.