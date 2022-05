Tras dos semanas de concurso, vemos a una Anabel Pantoja que se está adaptando a la perfección a la realidad que les toca vivir a todos los concursantes de ‘Supervivientes 2022’. Además de la soltura con la que está viviendo esta experiencia por segunda vez, cada día vemos una versión suya más sincera en cuanto a sus sentimientos se refiere.

Hace unos días, la participante dio a conocer por primera vez en la isla, una de sus más sensibles versiones, momento que aprovechó para hablar de su actual expareja, Omar Sánchez. “Ojalá me vuelva”, comentaba la sevillana haciendo referencia a la atracción que sentía por él. Fruto de la imaginación, comenzó a plantearse posibles futuros, que sumado a un sentimiento de protección hacia él dijo: “Bueno, a lo mejor él no está cuando yo vuelva. A lo mejor tiene a Mari Pepis o algo. Lo que no quiero es que se aprovechen de él. Cuando nos separamos se le acercó gente. Pero claro, él es independiente, no puedo ser posesiva”.

Anabel Pantoja tiene miedo de perder a Omar: «Estará con alguien» #Supervivientes4M https://t.co/NSTO6r7wEk — Supervivientes (@Supervivientes) May 4, 2022

La curiosidad de sus compañeros llevó a la sobrina de Isabel Pantoja a explicar los motivos de la ruptura: “Era una cosa de dos. Pero él no ha tenido la culpa. Si alguien ha tenido la culpa, he sido yo. Tuve muchos ovarios, ¿eh? Pero me duele en el alma haber tomado la decisión”.

En su sensible estado de ánimo, la influencer se animó a revelar algo tan delicado como es el dinero en su cuenta bancaria. Pero no la dijo así porque sí, ya que fue la respuesta a una pregunta de Anuar Beno, quien se interesó por la economía de sus compañeros de Playa Fatal. Sin embargo, esto no se quedaría ahí. La sevillana a través de gestos indicó a sus compañeros de cuanto se trataría dicha cifra, “¿200.000?, ¿300.000?” le indicaban los más interesados. Aunque no se ha terminado de confirmar, Anabel Pantoja hizo un gesto que indicaría que la secreta cantidad se acercaría a esas cifras.