‘Supervivientes 2022’ lleva unos días de concurso desde que saltaron del helicóptero y ya parece haber acercamientos entre algunos de los participantes. Anabel Pantoja y Yulen Pereira están dando de qué hablar y es que la relación que tienen es muy buena e incluso ya duermen juntos acaramelados. Además, durante el día, la sobrina de la tonadillera le ha preguntado al campeón de España de esgrima por unos asuntos picantes.

La química entre ellos está llegando hasta el punto de hablar de temas íntimos sin ningún filtro. “¿Cuál es el sitio más extraño donde has hecho el amor?”, le preguntó la colaboradora de ’Sálvame’. Yulen respondió que en una “casa abandonada en medio de mi pueblo y en los baños de una discoteca”, pero añadía entre risas: “Tú quieres saber muchas cosas”.

Tras esto, Anabel ha respondido también a la pregunta: “Yo lo he hecho en un coche andando, a plena luz del día. ¿Quieres que siga?”. Rápidamente, el deportista le decía sorprendido: “¿Cómo se hace eso?”. “Fue en Tenerife, en una autopista que iba la gente mirando. Fue muy guapo y a plena luz del día”, explicó la prima de Kiko Rivera. Una vez acabado el vídeo, Ion Aramendi, presentador de ‘Conexión Honduras’, ha mandado un mensaje a la audiencia: “Un abrazo muy fuerte a la DGT. Lo que acaba de contar Anabel Pantoja es un delito”.

El acercamiento entre ellos está en boca de todos y la sevillana ya ha reconocido sentir atracción por el esgrimista, quien tiene un parecido a su ex, Omar Sánchez. “Qué cachonda me pone Yulen, menos mal que me he traído el Satisfyer”, contaba la hija de Bernardo Pantoja dejando asombrados a sus compañeros. Anabel Pantoja puede avanzar con Yulen Pereira después de haber cortado con el que fue su marido durante muy poco tiempo.

Omar Sánchez, por su parte, está apoyando a la colaboradora: “Lo va a dar todo y va a disfrutar seguro”. Además, respondió también sobre la posibilidad de que ocurriese algo entre el deportista y la sevillana: “Si pasa algo entre ellos, que pase”. La decisión final será de Anabel y en sus manos está también la posibilidad de volver con ‘el negro’