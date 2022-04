Finalmente, después de mucha espera, pudimos disfrutar del estreno de una de las ediciones más esperadas del reality más extremo de Mediaset. Estamos hablando, cómo no, de ‘Supervivientes 2022’. Un programa que fue de lo más completo, ya que los concursantes tenían muchísimas ganas de comenzar esta aventura que les cambiará la vida.

En el primer programa de cada edición, somos partícipes de momentos tan inolvidables como son el salto del helicóptero o la prueba de barro. Una entrega que todos teníamos muchas ganas de que llegara. Es más, la audiencia respondió con tanta fuerza que Telecinco obtuvo un 21,7% de cuota de pantalla. ¡Todos teníamos muchas ganas de que comenzara ‘Supervivientes 2022’!

Kiko Matamoros fue uno de los protagonistas al no conseguir su objetivo: realizar el récord de altura en el salto del helicóptero. Aun así, sí que dio de qué hablar por su peculiar manera de nadar hacia la plataforma donde se encontraría con el resto de sus compañeros.

Chillando con Kiko Matamoros, que no avanza #SVGala1 pic.twitter.com/gC9XxeZBmV — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 21, 2022

Otra de las participantes que no dejó indiferente a nadie fue Anabel Pantoja. No es ningún secreto que sentía terror al momento de lanzarse del helicóptero, a pesar de que ya lo hizo en ‘Supervivientes 2014’. A pesar de todo, ¡su reacción no dejó absolutamente indiferente a nadie!

Como también ocurrió con Ana Luque. La amiga de Olga Moreno, ganadora de ‘Supervivientes 2021’, llegaba con tantas ganas al concurso que fue protagonista de un momento de lo más divertido. Jorge Javier Vázquez, a modo de broma, le dijo que el helicóptero tenía un fallo en uno de los motores, por lo que tenían que aterrizar forzosamente. La reacción de la andaluza no se hizo esperar: «¿En serio? ¡Qué emoción!».

Jorge Javier: “El helicóptero tendrá que aterrizar forzosamente”

Ana Luque: “¡Qué emoción!” No da para más #SVGala1 pic.twitter.com/v3lbeI2eZc — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 21, 2022

Así pues, vivimos un programa repleto de emociones pero también de tradiciones, como es el helicóptero y el juego del barro. Debido a esto, muchos han sido los usuarios de redes sociales que no han dejado pasar la oportunidad de sacar a relucir su creatividad. Tanto es así que han compartido una serie de memes que, evidentemente, no tardaron en hacerse virales. ¡Siempre saben cómo sorprendernos!

Cuando montas a tu abuela en el coche #Supervivientes2022 pic.twitter.com/2Pz9g4Ihr2 — Narcotica (@karilla) April 21, 2022

Cuando estás dormido y tienes la sensación de que te caes#svgala1#Supervivientes2022 pic.twitter.com/sDqlwZCW3K — ≼T≽ ≼A≽ ≼N≽ ≼I≽ ≼A≽ (@Tania47248140) April 22, 2022

MAÑANA A LAS 7:29 /// CUANDO SUENE LA ALARMA A LAS 7:30 #SVGala1 #Supervivientes2022 pic.twitter.com/ubC7QOmNH1 — Juan Alés (@juan_alro) April 21, 2022

Ya empezamos con los favoritismos…han creado un busto gigante con la cara de Kiko Matamoros #SVgala1 #Supervivientes2022 pic.twitter.com/LaEMfTmqoE — Pol 🧙‍♂️ (@pol_busso) April 21, 2022