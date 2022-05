Anabel Pantoja y Yulen Pereira protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la última gala de ‘Supervivientes 2022’. La separación de ambos concursantes en diferentes grupos de convivencia, hizo que la sobrina de Isabel Pantoja atravesase sus horas más bajas en la isla, sin embargo, este jueves volvieron a encontrarse.

Después de una semana sin saber nada el uno del otro, Anabel y Yulen han vuelto a verse. Ambos protagonizaron un emotivo reencuentro, donde la superviviente no pudo contener las lágrimas, muy emocionada de reencontrarse con su mayor apoyo en la isla.

«Mira lo que te había hecho, llevo tres días para dártelo, pero se ha deshilachado. Me llaman ridícula de la edición porque llevo tres días con él», le dijo Anabel Pantoja antes de entregarle el collar que le había hecho durante esta semana.

Tras el esperado reencuentro, Jorge Javier Vázquez conectó con los concursantes para conocer sus sensaciones tras el emotivo reencuentro que acababan de vivir. «¿Crees que Yulen te ha echado de menos?», le preguntó el presentador a Anabel Pantoja, que aún seguía sin poder contener las lágrimas de la emoción.

«Menos que yo seguro, pero yo lo que quería era verlo. Estaba ya con esa cosa de si estaba bien…Pensaba que se había olvidado de mí», respondió ella. «¿Y tú lo has echado de menos?», quiso saber el presentador. «Era como si me hubieran quitado un pulmón, claro que lo he echado de menos, es mi mitad», respondió muy sincera.

Cabe recordar que hace unos días, Yulen se sinceró con sus compañeros y confesaba lo que sentía por Anabel Pantoja . “Voy para 27 y quiero algo serio ya. Hace años que no dormía tanto abrazado a una mujer”, confesaba. “Anabel es una persona que con ella he sentido cosas que hace tiempo que no sentía. No es un secreto», añadía.