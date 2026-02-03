El pasado lunes 2 de febrero, los espectadores de La 1 de Televisión Española tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Entre otras tantas cuestiones, fueron testigos de cómo Leiva llegó al Teatro Príncipe Gran Vía para presentar su nuevo documental. Eso sí, la visita estuvo marcada con la tradición que siempre cumple el artista, y es la de regalar al jiennense una foto en la que aparece completamente desnudo. Un gesto verdaderamente sorprendente que dejó a David Broncano tan sumamente sorprendido que le permitió la posibilidad de marcharse del Teatro Príncipe Gran Vía sin responder a las dos preguntas clásicas del programa. Este martes, los más fieles seguidores de este programa se verán sorprendidos tras la drástica decisión que ha tomado TVE. ¿En qué consiste? En cancelar la emisión de una nueva entrega de La Revuelta.

Pero ¿cuál es la razón? Dar paso a la emisión del partido de cuartos de final de la Copa del Rey que enfrenta al Albacete Balompié y al F.C. Barcelona. Un encuentro que ha generado mucha expectación, sobre todo después de que el equipo de Castilla-La Mancha eliminase al Real Madrid C.F en octavos de final. Cabe destacar que, al tratarse de una fase de estas características, en caso de empate se jugaría la prórroga y, si fuese necesario, se iría a penaltis. Por lo tanto, para tener previsto cualquier tipo de escenario posible, RTVE ha querido evitarse quebraderos de cabeza, eliminando por completo a La Revuelta de la programación de este martes. En su lugar, a la finalización del encuentro que se disputará en el Carlos Belmonte, podremos disfrutar del estreno de Rescate al límite.

Se trata de un documental de alto perfil emocional e informativo en el que se reconstruye minuto a minuto el intento de rescate de Juanjo Garra, alpinista y operador de cámara de TVE, cuyo accidente se produjo en 2013, a casi 8.000 metros de altura, en el Dhaulagiri. De esta forma, se nos brinda la posibilidad de ver imágenes inéditas grabadas por los protagonistas, así como testimonios de los diversos equipos de rescate que participaron en el operativo.

La decisión de apartar de forma temporal a David Broncano y a los suyos de la parrilla de La 1 de Televisión Española llega en un instante verdaderamente complicado para el equipo. En lo que va de temporada, en muy pocas ocasiones ha logrado hacer frente a El Hormiguero. Es más, en enero, el programa se ha visto seriamente dañado en audiencias con la emisión de La isla de las tentaciones, donde ha llegado a bajar del 10% de cuota de pantalla.

A pesar de todo, para poder volver a ver cómo el Teatro Príncipe Gran Vía abre sus puertas, por el momento, tendremos que esperar al próximo miércoles. En esa ocasión, David Broncano y todo su equipo se volverá a ver las caras con El Hormiguero, que recibirá en plató a la familia Sánchez Saborido.