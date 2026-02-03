¿Por qué no se emite esta noche la gala de ‘GH DÚO’? Las razones

La cuarta edición de GH DÚO no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos. Desde que decidieron volver a abrir las puertas de la casa más famosa de Tres Cantos para recibir a nuevos participantes, a pesar del batacazo que supuso Gran Hermano 20, a la vista está que el casting que han realizado está empezando a dar sus frutos. En las últimas semanas, los más fieles seguidores del reality han podido disfrutar de tres galas semanales. De hecho, la primera de ellas se debió a la cancelación del debate ese domingo tras el trágico accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba). A pesar de todo, Telecinco no ha dudado en tomar una drástica decisión al respecto: ha cancelado la emisión de la gala de este martes, 3 de febrero.

Algo que sorprenderá a más de uno, puesto que hoy esperan ver cómo se salvan de la nominación algunos de los concursantes… pero nada más lejos de la realidad. Los salvados de la semana se dieron a conocer en la gala de GH DÚO emitida el pasado domingo, con Ion Aramendi como presentador. De esta forma, fuimos testigos de cómo la audiencia decidió que Carlos Lozano y Raquel Salazar saliesen de esa lista de nominados y, por ende, no se jugasen la expulsión el próximo jueves. El resto de los señalados por sus compañeros, en estos días, tendrán que convencer a la audiencia para tratar de obtener el mayor apoyo y, por lo tanto, conseguir permanecer en la casa más famosa de Tres Cantos.

Ahora bien, ¿qué podemos ver en esta franja horaria? Tras la emisión de First Dates, que ha dado el salto a Telecinco tras el espacio que se ha ganado Horizonte de lunes a jueves en Cuatro, los espectadores de la cadena principal de Mediaset disfrutarán de un estreno. Y es que Jesús Calleja regresa con una temporada de Universo Calleja.

En esta primera entrega, que contará con unos invitados de lujo, el leonés viajará hasta la Columbia Británica con la firme intención de disfrutar de una aventura tremendamente exigente, aunque estará repleta de momentos muy intensos. Lo que es un hecho es que no van a dejar indiferente a nadie con este primer programa de una temporada que promete marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

Para los seguidores de GH DÚO, tendrán que esperar a la gala del jueves presentada por Jorge Javier Vázquez para conocer la última hora de los concursantes. Si no puedes esperar más, puedes disfrutar del canal 24 horas del reality, que está disponible en la aplicación Mediaset Infinity. ¿Quién quieres que sea el próximo expulsado de la edición, tras el adiós de Belén Rodríguez y Mario Jefferson?