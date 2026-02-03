‘Universo Calleja’ confirma a sus invitados para hoy, martes 3 de febrero

Jesús Calleja regresa a Telecinco este martes 3 de febrero, y lo hace con una nueva temporada de Universo Calleja. Se trata de un programa en el que no solamente se combinan los viajes y la aventura, sino también la superación y la emoción. Con esta nueva etapa, y sin perder la esencia que tanto caracterizó a la primera temporada, los espectadores de Telecinco podrán explorar diversas rutas, situadas en los enclaves más sorprendentes e impactantes del planeta. De esta forma, cabe destacar que Canadá, China y Maldivas van a ser los escenarios de las nuevas entregas, que contarán con invitados de lujo, como son Santi Millán, Willy Bárcenas, Ana Peleteiro, IlloJuan, Lola Lolita, Arantxa Sánchez Vicario, Luis Zahera, Laura Madrueño, Hiba Abouk y José Carlos Montoya, entre otros. Por lo tanto, el leonés estará perfectamente acompañado durante esta nueva etapa de Universo Calleja que promete no dejar indiferente a nadie.

¿Quiénes son los invitados del programa de ‘Universo Calleja’ de hoy, martes 3 de febrero?

En la primera entrega, Jesús Calleja pondrá rumbo a la Columbia Británica para poder disfrutar de una aventura exigente y cargada de momentos verdaderamente intensos, a la par que divertidos. No lo hará solo, puesto que le acompañarán el artista Willy Bárcenas, el presentador Santi Millán, la atleta olímpica Ana Peleteiro y el cómico Raúl Pérez.

Nada más llegar a su destino, este primer grupo de la nueva temporada de Universo Calleja se verá obligado a afrontar un intenso y divertido trayecto en un helicóptero, que les dejará en plena montaña. Allí les espera el leonés con el primer gran desafío, que es atravesar una vía ferrata suspendida sobre profundos precipicios. Una prueba con la que los invitados comenzarán a enfrentarse a sus miedos y sus límites físicos.

En esta entrega, los invitados no solamente nos mostrarán una gran complicidad, sino que también se sincerarán sobre numerosas cuestiones. Por si fuera poco, la aventura continuará en Squamish, donde se enfrentarán a un impresionante rafting por las salvajes aguas del río Elaho, donde presenciaremos algún que otro baño involuntario.

Eso sí, el gran reto de este episodio, el primero de la nueva temporada de Universo Calleja, llega con el intento de ascensión al pico Tricouni, una montaña de más de 2.000 metros. Es importante tener en cuenta que esta subida incluye diversos tramos comprometidos, en los que el miedo y la duda vuelven a hacer acto de presencia. ¿Conseguirán superar esta prueba, a pesar de la enorme dificultad física y mental que supone? No te pierdas la nueva entrega de Universo Calleja esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Telecinco.