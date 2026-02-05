Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: José Luis cede ante Dámaso
No le queda otra opción
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 4 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 347 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Adriana no ha dudado un solo segundo en aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para dejar algo muy claro a José Luis. ¿En qué consiste, exactamente? En que si Luisa no va a su boda, ella no se va a casar… bajo ningún concepto.
Esta situación provoca que Victoria se vea en la obligación de hacer una visita a la criada, y todo para tratar de salirse con la suya. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia han podido ser testigos de cómo Matilde no duda un solo segundo en reclamar a Mercedes las cartas que Dámaso escribía a Gaspar con la firme intención de entregárselas a Victoria. La de Miramar acaba sorprendiéndola con una noticia de lo más extraña, a la par que impactante.
¿Qué sucede en el capítulo 348 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 5 de febrero?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Matilde, que se siente profundamente alarmada y preocupada por su confesión, no puede evitar sincerarse como nunca con Mercedes respecto a cómo y dónde encontraron las cartas. ¡No le ha quedado otra opción!
A pesar de todo, el comportamiento de la duquesa empieza a despertar las sospechas de Atanasio. La presencia de Braulio pesa cada vez más a un Alejo que no puede evitar sentirse atormentado por la culpa. Hasta tal punto que acaba confesando el asesinato de Domingo a una persona de confianza. Todo ello mientras José Luis acaba cediendo ante Dámaso. Un gesto que, desde luego, va a traer consecuencias en un futuro no muy lejano. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)