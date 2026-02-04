Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 3 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 346 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Alejo ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para lanzar un consejo a Braulio. ¿En qué consiste? En que deje el pasado atrás, de una vez por todas.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que Braulio no parece estar dispuesto a abandonar, ni de lejos, su misión de descubrir la verdad sobre la muerte de Domingo. Es más, cada vez tiene más claro que va a hacer todo lo que esté en su mano para tener las respuestas que necesita, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. En cuanto a la boda, Adriana acaba enterándose de algo que podría hacer peligrar, en mayor o menor medida, su celebración. ¿Logrará evitar que eso suceda, antes de que sea demasiado tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 347 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 4 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles espectadores de esta sorprendente y espectacular serie diaria que podemos disfrutar cada tarde, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Adriana no ha dudado en dejar algo muy claro a José Luis. ¿En qué consiste, exactamente? En que si Luisa no va a su boda, no se casará. ¡Bajo ningún concepto!

Un ultimátum que provoca que Victoria no tenga reparos a la hora de visitar a la criada, con la firme intención de salirse con la suya. Cuando Matilde reclama a Mercedes las cartas que Dámaso escribía a Gaspar con la intención de dárselas a Victoria, la de Miramar la deja completamente sin palabras con una noticia de lo más extraña y peculiar. Algo que, desde luego, no va a dejar indiferente a nadie, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.