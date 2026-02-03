Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se está convirtiendo en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 2 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 345 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, han tenido la oportunidad de ver cómo el duque ha dejado completamente sin palabras a Luisa, y todo porque no ha tenido reparos a la hora de personarse frente a ella con una nueva amenaza. Algo que podría marcar un antes y un después en su futuro, en muchísimos aspectos.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, mientras tanto, Adriana no puede evitar tener el corazón en un puño. Hasta tal punto que está empezando a plantearse la posibilidad de desvelar a José Luis una verdad que, desde luego, podría hacer saltar todo por los aires, como no podía ser de otra forma. ¿Se atreverá a dar ese importantísimo paso cuando estén cara a cara?

¿Qué sucede en el capítulo 346 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 3 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente ficción que se emite en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Alejo no ha desaprovechado la ocasión que se le ha presentado para lanzar un consejo a Braulio. ¿En qué consiste, exactamente? En que deje el pasado atrás, de una vez por todas.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que Braulio no parece dispuesto a abandonar su misión de descubrir toda la verdad respecto a la muerte de Domingo. Es un hecho que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias de sus actos. En cuanto a la boda, Adriana se entera de algo que podría llegar a poner en peligro la celebración. ¿Conseguirá evitar que salga a la luz antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.