Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 5 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 348 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Matilde, alarmada por su confesión, no duda un solo segundo en sincerarse como nunca con Mercedes. Entre otras tantas cuestiones, le hace conocedora sobre cómo y dónde encontraron las famosas cartas. ¡Llegó el momento de dar ese importantísimo paso, sin importar las consecuencias!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia han sido testigos de cómo, inevitablemente, el comportamiento de la duquesa ha logrado despertar las sospechas de Atanasio. Todo ello mientras la presencia de Braulio pesa cada vez más a un Alejo que, visiblemente atormentado por la culpa que no deja de sentir desde hace un tiempo, se ha armado de valor a la hora de terminar confesando todos los detalles sobre el asesinato de Domingo a una persona de su más estricta confianza. Llega un nuevo giro de guion que va a dar mucho de qué hablar entre los espectadores de La 1 de Televisión Española.

¿Qué sucede en el capítulo 349 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 6 de febrero?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta sorprendente y espectacular ficción diaria que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Adriana, Bárbara y Pedrito protagonizan un precioso y emotivo momento juntos antes de que llegue el gran día. ¡Un instante muy especial!

Eso sí, todo cambia de forma verdaderamente radical cuando Adriana acaba descubriendo las nuevas, inesperadas y contundentes amenazas de José Luis. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, y no es para menos. Lejos de que todo quede ahí, y profundamente desbordada por la rabia, Adriana irrumpe en palacio dispuesta a todo. Es más, hace saber que, si no se respetan sus decisiones, no habrá boda. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.