Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Begoña y Gabriel toman una drástica decisión
Don Agustín no está de acuerdo con la idea
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 20 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 441 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo la creación del nuevo perfume, inevitablemente, ha generado desacuerdos. Es más, la intervención de Cloe no pasa desapercibida, ni mucho menos. Digna no puede evitar tener serias dudas respecto a si debe apoyar a Joaquín e involucrarse de lleno en su empresa de embalaje. Incapaz de ayudar a María, Damián comienza a tambalearse a nivel emocional, puesto que se siente superado por la impotencia.
Lo que ha empezado como un momento de lo más íntimo entre Begoña y Andrés, ha terminado en una tensión verdaderamente inesperada. Algo que ha generado que la distancia entre ambos aumente de forma considerable, como no podía ser de otra forma. Dadas las circunstancias, y movida por las constantes dudas sembradas tras la conversación con Andrés, Begoña opta por tratar de buscar esas respuestas que tanto necesita. Lo que ni tan siquiera imaginaba es que esta situación fuese a obligarla a tomar una de las decisiones más drásticas hasta el momento. En cuanto a la farmacéutica, no tarda en aprovechar la ocasión para hacer una sorprendente oferta, pero no es lo que ellas esperaban, ni mucho menos.
¿Qué sucede en el capítulo 442 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 21 de noviembre?
De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que se emite de lunes a viernes en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo don Agustín no duda un solo segundo en traspasar los límites. Es por eso que Cloe ha querido aprovechar para dejarle muy claro que sabe cómo defenderse.
La joven y Marta se reúnen para definir el nuevo uniforme de la empresa, pero la conversación acaba cogiendo otro tono completamente diferente. Digna acepta ayudar a Damián, pero lo cierto es que se queda completamente sorprendida al verlo como consecuencia del estado en el que se encuentra actualmente. Claudia respalda a Maripaz tras surgir las primeras dudas respecto a su adaptación.
Todo ello sin tener la menor idea de que algo está ocurriendo a sus espaldas. Begoña y Gabriel han dejado a todos completamente sin palabras al hacerles partícipes de una decisión que va a marcar un antes y un después en sus vidas. Eso sí, don Agustín no se ha mostrado muy conforme con esa idea. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3