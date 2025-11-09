Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 2 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Seyran se ve en la obligación de renunciar a Ferit si pretende salvar la vida de Orhan. Y todo porque un conocido de Antep no ha tenido reparos a la hora de amenazarla para que se case, de una vez por todas, con su sobrino Akin. Si no da ese paso, le ha prometido que ordenará que maten a Orhan en la cárcel.

¡Es más que evidente que no le temblará el pulso a la hora de hacerlo! Ferit insiste a Seyran para escapar juntos, puesto que está absolutamente convencido de que siente algo por él. Ella, por su parte, no tarda en organizar un plan para tratar de demostrarle que tiene una relación sentimental con Akin y que, después de todo, le ha olvidado. Por si fuera poco, Pelin continúa profundamente obsesionada con Ferit y le suplica que le perdone. Al fin y al cabo, no se imagina una vida sin él. Además, la joven se siente profundamente sola tras acudir a Serter como última opción para tratar de salir adelante. Después de todo lo vivido, cree que no le quedan muchas más opciones para seguir su camino.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, miércoles 5 de noviembre?

Después de todo, los espectadores de esta serie turca que se emite en Antena 3 van a poder ser testigos de cómo Seyran se ve en la obligación de fingir que está con Akin. Y todo para tratar de salvar a Orhan. Éste, por su parte, va a tener que aceptar una condición para ser puesto en libertad, y es la de traicionar a Halis.

Lejos de que todo quede ahí, Suna va a aprovechar la debilidad de Ferit para tratar de acercarse a él y, por ende, mostrarle su apoyo. Un gesto que ha provocado un enorme enfado en Kaya. Es más, la pareja está empezando a plantearse la opción del divorcio. Algo que marcaría un antes y un después en numerosos aspectos.

En cuanto a Seyran, no tarda en hacer saber a Ferit que ya no le quiere, pero él le deja muy claro que va a seguir luchando por su amor, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Al fin y al cabo, está convencido de que ella, a pesar de todo, sigue enamorada de él. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.