No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 26 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Pelin logra sobrevivir pero, tras enterarse de que ha perdido a su bebé y de que era de Serter, se queda completamente devastada. Tanto es así que asegura que no tiene ganas de vivir, ni mucho menos. Seyran, por su parte, continúa viendo a Ferit y está convencida de que su padre va a volver a encerrarla como castigo.

Pero nada más lejos de la realidad, puesto que la joven se muestra profundamente sorprendida y emocionada al ver que Kazim está intentando cambiar. Es más, le ha montado una habitación muy especial para que desarrolle una de sus grandes aficiones, como es la de pintar. Algo que, desde luego, le ha dejado completamente sorprendida y sin palabras. Lejos de que todo quede ahí, Ferit se muestra más que decidido a lanzar su propia marca. Es más que evidente que está muy contento por la situación, pero no duda en confesar a Seyran que quiere compartir esa felicidad con ella. Cada vez tiene más claro que no se imagina una vida sin estar juntos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 2 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Seyran se ve en la obligación de tener que renunciar a Ferit si quiere salvar la vida de Orhan. Un conocido de Antep la tiene amenazada para que se case con su sobrino Akin y, si no lo hace, no va a tardar en matar a Orhan, que todavía sigue en prisión.

Lejos de que todo quede ahí, Ferit continúa insistiendo a Seyran para escapar juntos, puesto que está convencido de que todavía le quiere. Así pues, ella organiza un plan para demostrarle que tiene una relación con Akin, y que le ha olvidado. Pelin continúa profundamente obsesionada con Ferit y le suplica que la perdone.

Lo que es un hecho es que, a pesar de todo, no se imagina una vida sin él. Pero no todo queda ahí, puesto que se siente tan sola que acude a Serter como última opción para tratar de salir adelante. Por lo tanto, se trata de un importante movimiento que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.