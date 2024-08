Un restaurante de Galicia conquista las redes con sus grandiosas vistas al Atlántico

Cuando se trata de disfrutar de una experiencia gastronómica inolvidable, no sólo importa lo que comes, sino también dónde lo haces. Galicia, con su costa impresionante y su rica tradición culinaria, alberga algunos de los restaurantes más espectaculares que te dejarán sin habla, no sólo por sus platos, sino también por sus vistas incomparables.

Los mejores restaurantes con vistas de Galicia

Descubre los restaurantes que ofrecen vistas espectaculares, permitiéndote disfrutar de una experiencia culinaria única mientras contemplas la belleza natural de la región.

Porto dos Barcos (Oia, Pontevedra)

Situado en el antiguo puerto del Concello de Oia, Porto dos Barcos es más que un simple restaurante; es un homenaje al mar y a la tradición pesquera gallega. Los propietarios, Juan Enrique y su padre Quique Carneiro, han creado un espacio único donde la frescura y calidad del producto son el corazón de la experiencia. A pie del Atlántico, rodeado de un paisaje donde se entrelazan el mar y la montaña, podrás disfrutar de los mejores productos del océano acompañados de puestas de sol que te dejarán sin aliento.

En su acogedor salón interior, dividido en dos espacios, y en su terraza sobre el mar, Porto dos Barcos ofrece una selección exclusiva de pescados y mariscos que se eligen cada día en las lonjas cercanas.

Su cocina, sencilla y tradicional, busca realzar el sabor natural de cada pieza, con platos como la empanada de mejillones con chorizo o la tortilla de pulpo, recetas heredadas de la abuela Emilia. No te pierdas la oportunidad de saborear su marisco tamaño XL, como percebes o bogavantes de hasta 5 kg, acompañados por una cuidada selección de vinos.

Terraza del Mar (Sanxenxo, Pontevedra)

Ubicado en la popular localidad de Sanxenxo, Terraza del Mar combina la modernidad con la tradición en un entorno que parece sacado de una postal. Este restaurante es conocido por su enfoque creativo y contemporáneo, donde cada plato es una obra de arte que resalta los sabores del Atlántico. Su terraza, con vistas panorámicas al puerto deportivo y a las playas de la Ría de Pontevedra, es el lugar perfecto para disfrutar de una comida o cena mientras la brisa marina acaricia tu rostro.

Terraza del Mar se especializa en mariscos y pescados frescos, pero también ofrece una selección de carnes y opciones vegetarianas. Entre sus platos estrella se encuentran el pulpo a la brasa con emulsión de pimientos de Padrón y el arroz caldoso de bogavante, una auténtica delicia que te transportará directamente al corazón de Galicia. No olvides acompañar tu comida con uno de los vinos locales que complementarán a la perfección cada bocado.

O’ Grelo (Monforte de Lemos, Lugo)

En lo alto de la colina de Monforte de Lemos, con vistas al histórico convento de San Vicente del Pino, se encuentra O’ Grelo, un restaurante que ha sabido mantener la esencia de la cocina gallega mientras incorpora toques modernos y refinados. Este establecimiento, rodeado de naturaleza y con una vista privilegiada del valle del Sil, es ideal para aquellos que buscan una experiencia culinaria en un entorno tranquilo y pintoresco.

O’ Grelo se distingue por su atención al detalle y por ofrecer una carta que cambia con las estaciones, asegurando siempre los ingredientes más frescos y de la más alta calidad. Entre sus platos destacados se encuentra el bacalao al pil-pil de grelos, que rinde homenaje a uno de los ingredientes más emblemáticos de la región, y las filloas rellenas de crema de orujo, un postre que no puedes dejar de probar. El ambiente acogedor y la atención cercana de su equipo harán que tu visita sea inolvidable.

Con estos tres restaurantes, no solo disfrutarás de la gastronomía gallega en su máxima expresión, sino también de paisajes que complementarán a la perfección tu experiencia culinaria. Galicia te espera con los brazos abiertos y un plato lleno de sabores y vistas inolvidables.