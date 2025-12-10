Antes se usaba como medicina y ahora no puedes vivir sin echárselo a tus guisos: se vende a precio de oro
Toma nota de este elemento que se usaba como medicina y es imprescindible para tus guisos
Soy chef y claro que uso mi freidora de aire en Navidades: esta es la receta que recomiendo a todo el mundo
Hoy en día se vende a precio de oro, antes se usaba como medicina y ahora no puedes vivir sin echárselo a tus guisos. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar convirtiéndose en ese plus que, sin duda alguna, deberemos apostando. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que recuperamos detalles del pasado.
Cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que un simple gesto, como el de descubrir este tipo de detalle que usamos en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos. Un cambio que nos hace recuperar los elementos naturales que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a usar de nuevo. La comida tiene más poder del que nos imaginamos, puede ser un elemento que previene más de una enfermedad. Por lo que, quizás, hasta ahora no pensábamos que un elemento que antes se usaba en la cocina puede acabar siendo más de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Este elemento que puede ser medicinal puede acabar siendo lo que cambie los guisos por completo.
No puedes vivir sin echárselo a tus guisos
Tus guisos no son iguales sin un ingrediente que puede acabar siendo lo que nos ha acompañado en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar dándonos lo mejor de este tipo de alimento que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.
Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que pueden ser las que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante.
Volver al pasado en cuanto a la comida se refiere, una manera de recuperar este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará esa gama de sabores y color que necesitamos.
Un pequeño cambio que quizás hasta la fecha no pensábamos que necesitásemos, este elemento se ha convertido en un imprescindible para darle sabor y alegría a los guisos.
Se vende a precio de oro
Hay un elemento que se vende a precio de oro hoy en día, nuestro país es productos y sin él, los guisos no serían iguales. El azafrán vuelve con fuerza y acaba con los colorantes artificiales. Con este elemento no podemos fallar, sino más bien todo lo contrario.
Te proponemos una receta sencilla y deliciosa, que tiene en el azafrán uno de los mejores aliados para hacer realidad una comida de esas que impresionan. Podrás descubrir lo mejor de este tipo de alimento que puede convertirse en una realidad en estos días que tenemos por delante.
Ingredientes:
- 400 g de alubias blancas (pueden ser secas o de bote, pero las secas darán un sabor más auténtico)
- 300 g de langostinos (frescos o congelados)
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento verde
- 1 pimiento rojo
- 2 tomates maduros
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de hebras de azafrán
- 1 litro de caldo de pescado o agua
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
- Perejil fresco para decorar
Preparación:
- Si utilizas alubias secas, deberás dejarlas en remojo durante al menos 8 horas antes de cocinarlas. Esto ayudará a que se cocinen más rápidamente y tengan una mejor textura. Una vez que las alubias estén en remojo, escúrrelas y enjuágalas. Si optas por alubias de bote, asegúrate de enjuagarlas bien antes de usarlas para eliminar el exceso de sodio.
- En una olla grande, calienta un chorro generoso de aceite de oliva a fuego medio. Agrega la cebolla picada finamente, los ajos (también picados) y los pimientos cortados en pequeños dados. Sofríe durante unos 5-7 minutos, o hasta que las verduras estén tiernas y la cebolla comience a dorarse.
- Una vez que las verduras estén listas, añade los tomates pelados y picados. Cocina a fuego medio hasta que los tomates se deshagan y formen una salsa. En este punto, agrega el pimentón dulce, la hoja de laurel y las hebras de azafrán. Revuelve bien para que las especias se integren con el sofrito.
- Incorpora las alubias a la olla y vierte el caldo de pescado o agua caliente. Asegúrate de que el líquido cubra las alubias por completo. Sube el fuego hasta que empiece a hervir, luego baja a fuego lento y deja cocer durante aproximadamente 1 hora si son alubias secas, o unos 15-20 minutos si son de bote. Si ves que el guiso se queda seco, puedes añadir un poco más de caldo o agua.
- Cuando las alubias estén tiernas, es el momento de añadir los langostinos. Si son frescos, pélalos y añádelos directamente al guiso. Si son congelados, asegúrate de que estén descongelados y escurridos antes de incorporarlos. Cocina todo junto durante unos 5-7 minutos, hasta que los langostinos estén rosados y cocidos.
- Rectifica la sal y la pimienta al gusto.