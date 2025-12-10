Antes se usaba como medicina y ahora no puedes vivir sin echárselo a tus guisos: se vende a precio de oro

Hoy en día se vende a precio de oro, antes se usaba como medicina y ahora no puedes vivir sin echárselo a tus guisos. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar convirtiéndose en ese plus que, sin duda alguna, deberemos apostando. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que recuperamos detalles del pasado.

Cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que un simple gesto, como el de descubrir este tipo de detalle que usamos en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos. Un cambio que nos hace recuperar los elementos naturales que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a usar de nuevo. La comida tiene más poder del que nos imaginamos, puede ser un elemento que previene más de una enfermedad. Por lo que, quizás, hasta ahora no pensábamos que un elemento que antes se usaba en la cocina puede acabar siendo más de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Este elemento que puede ser medicinal puede acabar siendo lo que cambie los guisos por completo.

No puedes vivir sin echárselo a tus guisos

Tus guisos no son iguales sin un ingrediente que puede acabar siendo lo que nos ha acompañado en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar dándonos lo mejor de este tipo de alimento que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que pueden ser las que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante.

Volver al pasado en cuanto a la comida se refiere, una manera de recuperar este tipo de detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará esa gama de sabores y color que necesitamos.

Un pequeño cambio que quizás hasta la fecha no pensábamos que necesitásemos, este elemento se ha convertido en un imprescindible para darle sabor y alegría a los guisos.

Se vende a precio de oro

Hay un elemento que se vende a precio de oro hoy en día, nuestro país es productos y sin él, los guisos no serían iguales. El azafrán vuelve con fuerza y acaba con los colorantes artificiales. Con este elemento no podemos fallar, sino más bien todo lo contrario.

Te proponemos una receta sencilla y deliciosa, que tiene en el azafrán uno de los mejores aliados para hacer realidad una comida de esas que impresionan. Podrás descubrir lo mejor de este tipo de alimento que puede convertirse en una realidad en estos días que tenemos por delante.

Ingredientes:

400 g de alubias blancas (pueden ser secas o de bote, pero las secas darán un sabor más auténtico)

300 g de langostinos (frescos o congelados)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

2 tomates maduros

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de hebras de azafrán

1 litro de caldo de pescado o agua

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco para decorar

Preparación: