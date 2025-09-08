Sólo el 14% de las víctimas de la DANA han recibido las ayudas del Gobierno: 620 millones por repartir

Casi un año después del paso de la DANA que dejó 228 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, el Gobierno sigue sin ejecutar parte de las ayudas prometidas. Así lo acredita un escrito del Partido Popular al que ha tenido acceso OKDIARIO que señala que, en apenas 10 meses, sólo el 14% de las familias damnificadas ha recibido una compensación económica. Hasta el momento, la deuda del Ejecutivo con los afectados asciende a 620 millones de euros.

A través de una proposición no de ley, el Grupo Popular en el Congreso, bajo la dirección de Ester Muñoz, insta al Gobierno de Sánchez a que se tramiten y ejecuten a la mayor celeridad las ayudas y compromisos que, desde el pasado 29 de octubre, adquirió con los más de mil afectados por la riada que se llevó por delante hogares y una infinidad de negocios.

Según el escrito del PP, la actuación del Gobierno desde ese momento «se ha caracterizado por la falta de rigurosidad, ausencia de transparencia en los datos y el incumplimiento sistemático de los compromisos». En este sentido, señalan las «contradicciones» en las cifras oficiales ofrecidas por los organismos estatales.

Hacer «caja» con la tragedia

«En julio, el ministro de Economía y la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana anunciaban 7.500 millones de euros abonados en ayudas, pero en septiembre, la propia web de La Moncloa reducía la cifra en 6.205 millones», según refleja el documento del PP y se evidencia también por ls datos, esa cifra está «inflada» y no se corresponde con la realidad.

A juicio del PP, la cifra real de ayudas directas e indirectas abonadas por el Ejecutivo «no supera los 2.600 millones de euros, apenas un 15,6% del total de 16.600 millones que el propio Ejecutivo asegura haber movilizado». A ello, suman el retraso en la tramitación de las ayudas de primera necesidad; según su escrito, «sólo el 14% de las 43.592 familias solicitantes ha recibido alguna ayuda, lo que supone que 37.940 familias siguen sin percibir un solo euro».

Del total prometido por el Ejecutivo a los damnificados, cerca de 620 millones de euros aún no se han repartido. Tampoco los fondos para infraestructuras municipales, de cuyo reparto han quedado fuera 28 municipios. En total, 80.000 familias que no recibirán ningún tipo de compensación económica.

En el PP recuerdan que el Gobierno central tampoco ha cumplido con su promesa de prorrogar la prestación por cese de actividad de los autónomos, del mismo modo que no se han abonado las ayudas a las entidades deportivas. «El Gobierno ha hecho caja con la tragedia, cobrando impuestos a los damnificados e intereses a los créditos públicos concedido», critican.

Ayudas para el alcantarillado

En una segunda proposición no de ley registrada y propuesta para su debate en la comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, cartera bajo la tutela de la ministra Sara Aagesen, los populares instan también al Gobierno de Sánchez a ejecutar el montante prometido para proceder a la limpieza urgente del alcantarillado que quedó afectado por la devastadora riada que desencadenó la DANA.

En apenas 10 meses, el PP denuncia que no se haya pagado nada de los cerca de 500 millones de euros a los que la la Administración General del Estado se había comprometido para la limpieza del alcantarillado y de la red de saneamiento. «Un requisito prioritario y urgente», apuntan. Subrayan que esas cantidades prometidas «no pueden seguir paralizadas por falta de compromiso político ni por retrasos administrativos».

Además, tal y como recuerdan los populares, los problemas de insalubridad y seguridad de los ciudadanos, infraestructuras y equipamientos públicos pueden verse gravemente afectados con el final del verano y la llegada de las lluvias torrenciales.