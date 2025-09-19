La ministra de Igualdad, Ana Redondo, sostiene que la Fiscalía General del Estado «hizo una valoración sin datos» sobre las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores. Afirma que estos fallos, que «han generado alarma», se «han corregido», y que han afectado a casos «mínimos, puntuales», que se traducen en un número muy pequeño.

Redondo se ha pronunciado así este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, insistiendo en que «no hay fallo en las pulseras, que han funcionado en todo momento, funcionaron entonces y siguen funcionando y funcionarán».

En la misma línea en la que ya lo hizo esta semana en el Congreso de los Diputados, tildando como «incidentes recurrentes» los fallos registrados en las pulseras antimaltrato reconocidos por la Fiscalía en su última memoria anual, tal y como reveló en exclusiva OKDIARIO.

«No hay ningún problema en el dispositivo, el dispositivo funciona y eso es lo primero que quiero decirles a las mujeres, porque se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras, que funcionan, que estén tranquilas, están protegidas, están a salvo y salvan vidas a diario», mantiene la ministra.

Mientras los fiscales alertan de «gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones» de maltratadores por problemas técnicos, Ana Redondo minimiza el impacto, asegurando que afecta a «un número que no llega al 1%».

Pide que «no se genere alarma»

Hay más de 4.000 mujeres que necesitan protección en España, ha recordado la ministra, quien ha pedido que «no se genere alarma» con un problema técnico derivado de la migración de una empresa adjudicataria a la siguiente y que se resolvió en diciembre del 2024.

Ha explicado que cuando un juzgado está investigando un quebrantamiento de condena y pide datos, la pulsera es un instrumento de prueba, y en esa caso, con la incidencia, «esos datos durante unos meses, en algunos procedimientos muy concretos, no se pudieron facilitar en tiempo y forma y se produjo un sobreseimiento temporal en el momento en el que esos datos volvieron a estar en el sistema porque Vodafone lo recupera. Entonces se avisa al juzgado y al juzgado se le dice, esos datos ya están».

Redondo ha incidido, además, en que cuando se ha detectado un problema en el tema de los datos, inmediatamente una trabajadora de Cometa ha acudido al juzgado a testificar.

«Por lo tanto, ni es el único medio de prueba -las pulseras- ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento», ha declarado la ministra, indicando que «son mujeres que viven en situación de muchísima vulnerabilidad, están protegidas; y el sistema funciona; ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada, por favor, es importante confiar en el sistema», ha reclamado.

Prefirió ahorrar con las pulseras

Como ha revelado OKDIARIO, el cambio de adjudicatario del sistema de seguimiento telemático de pulseras antimaltrato impulsado por el equipo de Irene Montero provocó un recorte en el coste medio por dispositivo de 591 a 384 euros al mes, un ahorro del 35% para las arcas públicas.

En lugar de unos pliegos que premiaran la calidad de las pulseras, el principal criterio era el precio y a la postre se obtuvieron unos aparatos que daban múltiples fallos, lo que se sumó a que no arrastraban los datos de la etapa anterior con la primera empresa encargada.

El PP exige la reprobación de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato. Ha registrado una moción en este sentido en el Congreso de los Diputados que se debatirá en el próximo pleno.

En ampliación