David Comas, Secretario de Comunicación y Discurso en Movimiento de Sumar, no ha podido citar cinco países de África sin costa tras exigir cambiar los mapamundis por «racistas», como desveló OKDIARIO. «No voy a entrar ahora en eso porque me parece darle una vuelta», ha manifestado el político de la formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno.

El partido magenta ha exigido cambiar todos los mapas del mundo de los colegios españoles porque los considera racistas. A ojos del partido coaligado con el PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez, la forma en la que aparecen los países en los planos «perpetúa una visión eurocentrista del mundo».

«Yo creo que el debate no es ese», ha subrayado, para añadir, ante la insistencia del entrevistado: «Permítame que no entre en eso». «Sabemos poco sobre África, nos acercamos con lejanía, tenemos que hacer un acercamiento, sobre todo cuando España tenía una relación con África tan viva y tan directa», ha tratado de reenfocar el tema en su intervención en Cuatro.

Concretamente, fue la diputada de Sumar Viviane Ogou quien interrogó sobre las «previsiones acerca de abandonar progresivamente el uso de la proyección cartográfica de Mercator en materiales institucionales o de representación oficial», es decir, los tipos de planos que amplían Europa y Norteamérica, de modo que África o Sudamérica parecen más pequeños de lo que realmente son.

«Promover mapas más precisos»

A su vez, el planteamiento de la parlamentaria del partido magenta pretendía promover el fomento del uso de «proyecciones cartográficas alternativas, como Equal Earth o la de Gall-Peters y de impulsar recomendaciones para promover el uso de mapas más precisos en los centros educativos». Estas dos formas de representar el planeta aseguran que todos los territorios tienen la misma proporción.