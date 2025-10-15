Sumar se borra del pleno del Congreso por Gaza y deja carteles de «Viva Palestina Libre» en sus escaños

El grupo parlamentario de Sumar ha decidido borrarse en bloque de la sesión de control al Gobierno de este miércoles para secundar los paros convocados por Gaza. La portavoz de la formación de Yolanda Díaz, Verónica Martínez Barbero, justificó este martes la deserción asegurando que todos los diputados del partido faltarán al pleno «coincidiendo con los paros de la mañana» para mostrar su apoyo a la causa palestina. En su lugar los diputados comunistas dejaron un cartel con la inscripción: «Paramos por Palestina ¡Viva Palestina libre!».

Sumar ha optado por priorizar la protesta callejera sobre sus responsabilidades en el Congreso. Junto a ellos, EH Bildu y el BNG también han confirmado su participación activa en la movilización impulsada por varios sindicatos minoritarios, mientras que el PSOE y Podemos se han limitado a expresar su apoyo sin comprometer su presencia en la Cámara.

La huelga ha sido registrada por organizaciones como la Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y la Confederación Intersindical, respaldadas por colectivos propalestinos. Pese a celebrarse apenas un día después de que Donald Trump presentara su plan de paz para la región, Sumar ha lanzado un llamamiento «tomar las calles por Palestina».

Significativamente, los grandes sindicatos UGT y CC OO no se han sumado a la convocatoria de huelga de 24 horas, aunque han programado «paros parciales de dos horas por turno» en horarios específicos. Los diputados de Sumar aprovecharán el tramo matinal de estas protestas para «evidenciar una ausencia notoria en el pleno», dejando sus escaños vacíos mientras el Gobierno comparece ante la Cámara.