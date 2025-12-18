Leire Díez también logró que Zapatero apadrinara sus actos: «Es un auténtico privilegio»

Leire Díez no era una desconocida ni para Pedro Sánchez ni tampoco para José Luis Rodríguez Zapatero. El ex presidente del Gobierno participó en julio de 2022 en la presentación de uno de los sellos de Correos -donde Díez era directora de Relaciones Institucionales y Filatelia-, con ocasión del 90 aniversario de la fundación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). La conocida ahora como fontanera del PSOE calificó la presencia de Zapatero de «auténtico privilegio». En el acto también estaba Juan Manuel Serrano, entonces presidente de Correos y ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, con quien mantiene una estrecha relación.

Las imágenes revelan que Díez no era ninguna desconocida para los cargos socialistas pese a que, al conocerse las primeras investigaciones, intentasen marcar distancias refiriéndose a ella como una mera «militante socialista».

Díez ya había concluido su paso por Enusa, la empresa estatal del uranio, donde ejerció como directora de Comunicación, y que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), presidida entonces por Vicente Fernández Guerrero.

Es en esta etapa en la que la UCO sitúa la trama de amaño de contrataciones públicas a cambio de supuestas mordidas, que estaría integrada por la propia Díez, Fernández y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso. Los tres fueron detenidos el pasado miércoles -ahora están en libertad provisional- en el marco de una operación que se centra en delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación.

Cabe recordar que Leire Díez está además imputada en otra investigación por cohecho y tráfico de influencias por «liderar» un «plan delictivo» para desacreditar a la UCO y la Fiscalía Anticorrupción con el fin de frenar las causas que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Díez se presentaba en las reuniones como la «mano derecha» del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Cerdán, por su parte, está imputado por los delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por la conocida como trama del PSOE, de amaños de contratos públicos a cambio de mordidas, en la que, según las investigaciones, también participaba José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

En la ONU

En 2019, como también reveló OKDIARIO, Leire Díez participó en una cumbre de alto nivel, COP25 de Naciones Unidas, que se celebró en Madrid y que contó con la presencia de Pedro Sánchez y una nutrida representación de ministros.

La fontanera del PSOE acudió al evento internacional, el foro político anual más relevante sobre cambio climático -con presencia de 200 países-, donde habló de «igualdad y transición ecológica como un binomio fundamental para el desarrollo sostenible». Por entonces, Leire Díez era jefa de Comunicación en ENUSA, cargo para el que la había recomendado Ábalos, como él mismo reveló en una entrevista exclusiva en OKDIARIO.

Se da la circunstancia de que, ese mismo día, Sánchez acudió a la misma cumbre, donde mantuvo distintos encuentros, entre ellos, con el ex vicepresidente de EEUU, Al Gore y el ex secretario de Estado John Kerry.

Al menos desde 2011 existen referencias de su relación con Pedro Sánchez. Ese año, el socialista la mencionó en un comentario compartido en las redes sociales, deseándole un «good morning» (buenos días). Por entonces, Sánchez era diputado y Díez iniciaba su carrera política.

La fontanera del PSOE fue una activista destacada en las Primarias que permitieron a Sánchez recuperar el poder del socialismo.

El PSOE y el Gobierno han tratado de desvincularse de Díez, aunque en la hemeroteca hay fotos de ella con Sánchez y su mujer, Begoña Gómez; con Patxi López o Ábalos, entre otros. A ellos se refería como «la familia socialista».

Antes de su declaración ante el juez, en noviembre, negó tener relación con el PSOE y sus dirigentes. «Conozco a Zapatero de mítines, pero nada más; yo no he estado con Zapatero y tampoco he estado con Pedro Sánchez. Le conozco de mítines y actos electorales. Tampoco he tenido mensajes ni tengo contacto con Santos Cerdán», alegó, en declaraciones a El Programa de Ana Rosa, en Telecinco.