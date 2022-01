Pablo Iglesias mentía a sabiendas cuando era vicepresidente de España en el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Así lo ha reconocido durante un acto de precampaña de Podemos en Castilla y León, en el que ha soltado sin ningún pudor que ahora que ya no es «político» puede «decir la verdad».

«Ahora que no soy político puedo decir la verdad». Con esta rotundidad y ante la pasimonia de sus seguidores el podemita confesaba que cuando se dedicaba a la política mentía descaradamente a los españoles. Una polémica frase que no ha pasado desapercibida en redes sociales y que está siendo compartida por miles de personas que le reprochan su comportamiento.

La tremenda confesión de Iglesias llegó cuando el ex vicepresidente daba su opinión sobre lo que está pasando en Ucrania. El podemita defendía que «la situación en términos geopolíticos es muy grave» porque «la tensión entre EEUU y Rusia es enormemente peligrosa». Y añadía: «Yo ya no soy político, puedo decir la verdad; cuando escucháis a alguien decir que las relaciones internaciones es una cuestión de ideología no los creáis. La geopolítica va de intereses de Estados y de empresas vinculadas a esos Estados. Es muy difícil decir que hay buenos y malos».