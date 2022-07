Nuevo retraso en el tren de altas prestaciones de Extremadura a Madrid que fue inaugurado este lunes por Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara. En sus cuatro días que lleva en funcionamiento, ha registrado incidencias y retrasos en todos ellos. Esta mañana ha salido de la estación de Badajoz a las 07:25 horas y ha llegado a su destino, la estación de Chamartín de Madrid, a las 13:14 horas. Es decir, ha registrado este viernes un retraso de 74 minutos. Es la mayor demora que ha tenido desde que se puso en funcionamiento.

Este retraso, según Adif, se ha debido a «varios problemas» atribuibles a «determinados mecanismos eléctricos» del tren, especialmente en la parada de la estación de Cáceres. Posteriormente, se ha producido «una avería de señalización muy similar a la que se registró ayer» y después, para «terminar de rizar el rizo» se ha producido otra avería en el bloqueo de la señalización entre Cerro de la Cabrera y Arroyo de la Herrera, antes de llegar a Monfragüe.

A estas dos averías, se ha sumado una tercera incidencia de «enclavamiento», que son unos mecanismos que hay en la vía para abrir y cerrar las señales, en la estación de Humanes, ya en la Comunidad de Madrid.

La incidencia en este tren se ha producido mientras se celebraba en Mérida una reunión de los presidentes de Renfe y Adif, Isaías Taboas y María Luisa Domínguez, respectivamente, con la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda, Leire Iglesias, para plantear soluciones a lo que la Junta de Extremadura considera unos «indecentes e inaceptables» retrasos que tienen escandalizados también a la sociedad extremeña.

Los retrasos

Este nuevo servicio de altas prestaciones fue inaugurado el pasado lunes y ha registrado problemas todos los días desde su funcionamiento, unas veces por errores humanos y otras por problemas técnicos.

Ya el martes, en su primer día en funcionamiento, se registró una demora de 13 minutos debido, entre otros motivos, a que el tren circuló durante un tramo extremeño por la antigua vía y no por la nueva de alta velocidad por «un error humano».

Este miércoles, este tren tuvo un retraso de más de una hora a su llegada a la estación de Atocha de Madrid, debido a que a su salida de Badajoz se vio obligado por necesidades de circulación a realizar una maniobra técnica para desacoplar dos de sus unidades, y posteriormente registró «una incidencia durante el recorrido en la tracción de la locomotora», lo que limitó la velocidad del convoy. El tren de vuelta también tuvo un retraso de 38 minutos antes de llegar a su destino en Extremadura, puesto que «el maquinista reportó problemas en la locomotora».

La demora registrada este jueves se ha producido por «una avería o deficiencia en la señalización», según ha informado Adif, por «posiblemente un fallo eléctrico o informático», en un tramo localizado en el norte de la provincia de Cáceres, lo que ha obligado a reducir la velocidad.

«Vergüenza»

Los continuos retrasos de este tren inaugurado esta misma semana ha provocado el malestar de la Junta de Extremadura. El presidente de la región, Guillermo Fernández Vara, ha calificado de «vergüenza» y «desvergüenza» estas incidencias. «Se corrige sí o sí, o si no, uno se va», ha advertido.

«Esto es un tema de la suficiente envergadura para que o se resuelva, o el responsable se tiene que marchar. Cuando se produce una incidencia, es una incidencia, cuando se producen muchas es una vergüenza, cuando no una desvergüenza, que es lo que es esto, en definitiva, y creo que no es momento de utilizar eufemismos. Cuando e trata de una vergüenza y una desvergüenza, se corrige sí o sí, y si no, uno se va, así de claro: o se corrige o se va, y esto es lo que hay», ha afirmado Vara este viernes en rueda de prensa en Mérida.