PP y Vox denuncian que Moncloa invite a inaugurar el «AVE de Extremadura» cuando no pasa de tren rápido

PP y Vox han denunciado en redes sociales que el Gobierno de Pedro Sánchez haya recurrido una vez más a un engaño propagandístico para cursar invitaciones a la inauguración del «AVE Extremadura» cuando el servicio no pasa de tren rápido, es decir, de ser de una Línea de Alta Velocidad (LAV) pero a la que todavía le falta, por ejemplo, la electrificación para que puedan circular los AVE, con mayores prestaciones para los clientes.

De hecho, a partir del próximo 19 de julio, no circulará por esta vía ningún tren AVE, que sigue sin llegar a esta comunidad desde hace décadas, sino que lo harán trenes Alvia. Pero esto no lo dice el Gobierno de Sánchez en sus invitaciones a las personalidades para asistir a la inauguración del día 18 de julio, a la que acudirá el rey Felipe VI.

En concreto, en el correo electrónico donde el Ejecutivo manda la invitación se dice: «Buenos días, adjunto se remite invitación para el acto de inauguración del AVE Extremadura, que tendrá lugar el próximo 18 de julio. Se ruega indiquen en la confirmación de asistencia, la estación de ferrocarril en la que se incorporarán. Un saludo», reza el correo que lleva la firma de María José Moñino Muñoz, como «Jefa de protocolo», y el sello del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez.

Por su parte, la tarjeta de invitación en sí señala: «El presidente del Gobierno, y en su nombre la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tiene el honor de invitarle al acto de inauguración de la línea de Alta Velocidad Extremadura que, bajo la presidencia de su Majestad el Rey, tendrá lugar el lunes, 18 de julio de 2022».

Las reacciones desde la oposición no han tardado en llegar. El diputado por Badajoz y portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, Víctor Píriz, afirmó este sábado en redes sociales: «Esto me ha llegado hoy. Aunque no lo sepáis, tenemos AVE y se estrena en 9 días. Hay que tener mucha cara, pero que mucha cara», criticó.

Me respuesta al @mitmagob en su invitación a la inauguración del AVE a Extremadura pic.twitter.com/0hhsxV5t7n — Victor Píriz Maya 🇪🇸 (@vicpiriz1975) July 10, 2022

Este domingo, Píriz incluso ha hecho pública su respuesta al correo de invitación que ha recibido del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: «Estimada María José (…) Antes de introducir nada en la agenda me gustaría estar seguro de que está hablando de Extremadura y que el LAV Madrid-Extremadura es el que se inaugura porque no tenía conocimiento de que el AVE fuera ya a circular por mi región como hace 30 años que circula por otras. Sería lo justo y no me gustaría que se juegue con las ilusiones de los extremeños otra vez más. A la espera de su aclaración para confirmar o no mi asistencia, Gracias», concluye la contestación del diputado del PP.

Por su parte, Víctor Sánchez del Real, parlamentario de Vox también por la circunscripción de Badajoz en el Congreso, ha cuestionado esta invitación en redes sociales. «El timo de la estampita ejecutado por los socialistas no debería involucrar a S.M. el Rey. No es un AVE», ha subrayado en su cuenta oficial.