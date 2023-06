Voces de Génova consideran que resultará «más fácil explicar a los extremeños -y a resto de españoles- un acuerdo con Vox que un regreso a las urnas». Una conclusión que ronda los pasillos de la sede nacional del PP después de que el reloj parlamentario extremeño se haya puesto en marcha. Por el momento, continúan las negociaciones entre el Partido Popular de Extremadura y Vox para alcanzar un acuerdo antes de que la repetición electoral en la Comunidad Autónoma extremeña sea inevitable. En el PP tienen claro que, tras el mandato de las urnas, lo conveniente sería alcanzar un «pacto de cambio» de manera «rápida» para evitar unas nuevas elecciones en la región. Unos estos términos en los que ya se ha expresado el propio Alberto Núñez Feijóo.

Por el momento, el equipo negociador de María Guardiola mantiene sobre la mesa algo más que el programa conjunto que ofrecían hasta ahora, y que descartaba la entrada en un ejecutivo de coalición que exigía -y exige- Vox. El PP estaría dispuesto a ofrecerle algunas direcciones generales y secretarías de corte técnico para que los de Santiago Abascal decidan qué perfiles las ocuparían. Un ofrecimiento que en Vox consideran del todo insuficiente, ya que no supondría ningún control real sobre el Gobierno.

Fuentes de Génova 13 consideran que llegar a un acuerdo con Vox, como ya ha ocurrido en Valencia o Baleares, puede ser mucho más entendido y celebrado entre sendos electorados que la decisión abocar Extremadura a unos nuevos comicios autonómicos. El problema es que ambas partes todavía encuentran razones para justificar que el otro es quien debe ceder.

Los populares consideran que, con sus 28 escaños frente a los cinco de Vox, son ellos quienes deben asumir el Gobierno regional en solitario, pues el mandato es claro y María Guardiola debería ser presidenta. «Recibimos el 38,85% de los apoyos, casi 240.000 votos». Una cifra que, entienden, dista del 8,12% de Vox y sus 49.400 papeletas.

Vox, en cambio, quiere hacer valer su situación. Los de Abascal reivindican que sus cinco diputados tienen la llave del Gobierno, por lo que consideran que están en condiciones para entrar en el Ejecutivo. «Los resultados de Baleares no se pueden extrapolar a otros casos», recuerdan los conservadores.

El argumento de ostentar la llave del cambio, se le puede volver en contra si no se alcanza un acuerdo. «Si Vox no es capaz de frenar un Gobierno de la izquierda, no tiene sentido su presencia en el escenario político», aseveran fuentes populares. Esta es una tesis que el PP ha empleado con anterioridad y que ahora vuelve a rescatar para analizar lo ocurrido en Extremadura. PP y Vox mantienen sus conversaciones mientras que la repetición electoral planea sobre el horizonte.

La cuenta atrás se puso en marcha este miércoles cuando la socialista Blanca Martín, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, anunció que Guillermo Fernández Vara será el candidato que acuda a la sesión de investidura de los próximos días 5 y 6 de julio. Tras no superar con mayoría absoluta la primera votación, Vara deberá someterse, a las 48 horas, a un segundo sufragio en busca de la mayoría simple.

Como la suma de PP y Vox (33) supera al bloque de izquierdas de PSOE y Podemos (32), la segunda votación también será fallida. A partir de ese instante, se pueden presentar tantas investiduras como se deseen durante 60, momento en el que se volverán a disolver las Cortes y Extremadura iría a unas nuevas elecciones.