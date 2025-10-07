El Congreso exige una auditoría «externa» sobre los fallos de las pulseras y el «número de víctimas»

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular, en la que insta al Ministerio de Igualdad de Ana Redondo a publicar «de manera inmediata y detallada» todos los datos relativos a los fallos del sistema telemático de pulseras antimaltrato que debían garantizar que los agresores respetaran las órdenes de alejamiento.

El Grupo Parlamentario Popular ha exigido también la dimisión de Ana Redondo como «principal responsable política» del escándalo destapado por OKDIARIO el pasado 17 de septiembre. Los populares, a través de la iniciativa aprobada, instan tanto al Ministerio de Igualdad como al Ministerio del Interior a publicar los datos «relativos a los fallos del sistema con especificación» de los siguientes extremos.

En primer lugar, insta a la publicación del «número de víctimas que han sufrido fallos en los dispositivos de seguimiento telemático del sistema Cometa». Además, también demanda que se dé a conocer el «número de procedimientos judiciales que se han visto afectados por fallos absolutorios o sobreseimientos provisionales» y la «tipología de fallos detectados en lo que respecta a la localización, la cobertura o la manipulación de dispositivos. Por último, también pide la «duración real de las incidencias y protocolos de respuesta activados».

La iniciativa del GPP exige también el «cese inmediato» de Ana Redondo, al ser considerada la «máxima responsable política de la gestión negligente» del sistema fallido de las pulseras antimaltrato, así como también de la «desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual».

En la proposición no de ley también se requiere al Gobierno de Pedro Sánchez la «contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema

COMETA». Aquí, se incluye tanto la fase de adjudicación como la «de implantación y el periodo actual de servicio».

Sofía Acedo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, ha denunciado este martes el «fallo estrepitoso» del sistema y exige responsabilidades por la «criminal negligencia, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza». Asimismo, la diputada del PP afirma que los fallos en las pulseras antimaltrato «no son una anécdota técnica, porque han destruido pruebas, han provocado absoluciones y sobreseimientos y han dejado a mujeres desprotegidas».

La dimisión de Ana Redondo

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha exigido este martes a través de su cuenta oficial de X la dimisión de Ana Redondo, ministra de Igualdad, tras una nueva absolución de un maltratador, desvelada por este medio. El diputado popular ha acusado a Redondo de «estafar a las mujeres» y de «desproteger a las víctimas».

Tellado también ha mencionado que el sanchismo es «desgobierno, corrupción y una gigantesca mentira», frase dirigida al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha fallado en la supervisión y el control del sistema de pulseras electrónicas, utilizado para vigilar a maltratadores, lo que ha provocado que varios condenados por violencia de género hayan sido absueltos ante la imposibilidad de probar las alertas generadas por los dispositivos.