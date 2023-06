César Antonio Molina, ministro de Zapatero, pide el voto para Feijóo: «Es el único sensato que queda»

César Antonio Molina, quien fuera ministro de Cultura de Rodríguez Zapatero entre 2007 y 2009, ha confesado que, para él, ahora mismo sólo queda un político sensato: Alberto Núñez Feijóo. «Es una persona en la que se puede confiar. Es un presidente de primera. España está llena de insensatos, sólo nos queda Feijóo», ha afirmado Molina durante el coloquio sobre Cultura que ha celebrado este viernes el Partido Popular, con la presencia del presidente nacional del partido. Molina, nacido en La Coruña, ha contado que conoce desde hace muchos años a Feijóo, «un gran viejo amigo». Por ello, el ex ministro socialista no ha dudado en lanzarse a describir al líder gallego ante todos los presentes. «Deben ustedes saber que Feijóo es sensato, capaz, leal, paciente, claro, fiable».

Molina ha aprovechado su participación en el coloquio cultural para reconocer la gran labor que Alberto Núñez Feijóo ha realizado durante las últimas cuatro legislatura como presidente de la Xunta. «Ha obtenido cuatro grandes mayorías absolutas. Esos resultados no se logran sólo con el apoyo de los afiliados. Feijóo es un presidente que aglutina a todo el mundo», ha aseverado Molina. Otro de los grandes hitos del actual líder del PP, según el que fuera ministro de Zapatero, ha sido mantener firme al «peligroso» movimiento del BNG. «Son partidos muy complicados. Cada vez que logran alcanzar poder sólo piden Educación y Cultura para adoctrinar a la gente. No piden Sanidad, para eso hay que moverse y pedir ayudas».

El ex ministro socialista ha recordar que Feijóo ha estado trabajando con «todos los gallegos» desde «los primeros años de su vida». «Es nuestro presidente, me he sentido orgulloso representado por él y por eso estoy aquí. Ha llegado el momento y estamos en unas circunstancias complicadísimas de nuestro país», ha enfatizado, al tiempo que le ha pedido al líder del PP mantener el Ministerio de Cultura.

Espantar «fantasmas»

El que fuera responsable de la cartera de Cultura con Zapatero pide el voto para Feijóo en las elecciones del 23J, atacando además al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Confíen en Feijóo, hay que votarle para que los fantasmas de uno y otro lado no tengan opción», ha indicado durante su intervención.

«El presidente Sánchez piensa que sólo los vascos y catalanes son de primera y el resto son de segunda o de tercera. A pesar de lo que el presidente Sánchez dice en el Senado insultándonos a todos los gallegos, Galicia es una autonomía de primera, pero es que todas lo son. Y Feijóo también es de primera», ha apostillado César Antonio Molina.

Ministerio de Cultura

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que en su futurible Gobierno, la Cultura tendrá categoría de Ministerio. De esta manera, el líder del PP ha descartado incluir esta cartera dentro de la criba que pretende desarrollar en el Consejo de Ministros si logra el apoyo mayoritario de los españoles durante el próximo 23J. «Apostar por la Cultura es apostar por España. Tenemos que relanzarla a nivel internacional porque somos una superpotencia en este ámbito. Somos tierra de Cervantes y Velázquez. También la de Sabina, Aute o Rosalía» ha afirmado Feijóo al contraponer el potencial del pasado y del presente.

Feijóo ha anunciado, además, su compromiso de tener un Ministerio de Cultura «serio y sólido», a diferencia «del actual». «Hemos vivido una cascada de cuatro ministros en cinco años. Y todos ellos han realizado una labor sin proyectos, sin estabilidad ni continuidad. Mi Ministerio de Cultura no vivirá instalado en el carro de la consolación. No será una herramienta para arreglar desequilibrios territoriales de mi partido. Sólo servirá a la Cultura, algo que de por sí que es un gran reto», ha asegurado Alberto Núñez Feijóo.