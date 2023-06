El cabeza de lista de ERC por Barcelona al Congreso, Gabriel Rufián, retrata al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los indultos a los golpistas catalanes del 1-O. «Me siento muy orgulloso de haber estado en un despacho negociando los indultos», afirma Rufián para dejar en evidencia que esta medida de gracia fue el peaje a pagar por Sánchez para mantener el apoyo de la formación de Oriol Junqueras, a pesar de el PSOE no lo haya querido reconocer.

«Sí, lo digo. Y eso no lo hemos dicho durante cuatro años. O no lo han dicho todos y todas durante cuatro años. Yo digo que sí, y tanto, porque es mi trabajo intentar sacar a la gente de la cárcel si lo están de forma injusta y salvaje», ha sostenido el dirigente de ERC este viernes en una entrevista concedida a Europa Press.

Gabriel Rufián ha arremetido también contra JxCAT al afirmar que su formación «se ha quedado muchas veces sola» en esa negociación con el Ejecutivo de Sánchez «pese a haber puesto el cuello para que esto pasara». Rufián insta a los partidos separatistas que han criticado la estrategia de ERC a «sumarse» a ellos «para tener más fuerza».

Preguntado por si negociaron los indultos a cambio de algo, ha recalcado que había «presión» de la mayoría de la sociedad civil catalana para que los golpistas del 1-O salieran de la cárcel, y «posicionamientos de instituciones, partidos y medios internacionales contra ese encarcelamiento».

«ERC estuvo ahí como el que más negociando eso. ¿A cambio de nada? No, a cambio de derechos. A cambio de los derechos de la Generalitat de gente que no era en muchos casos de nuestro partido, porque esto no ha importado, nunca ha importado», ha apostillado.

«Cambio de opinión»

Pedro Sánchez, en su gira por los medios que está protagonizando de cara al 23J, defiende que cambió «de opinión» sobre los indultos a los golpistas del 1-O. «Cambié de opinión. La política está para resolver problemas y no para das más cuerda a la venganza. Cataluña era una de las grandes preocupaciones de los españoles y ahora ya no lo es», ha afirmado el presidente del Gobierno en estos últimos días. De esta forma, evita reconocer que los indultos formaron parte de sus acuerdos con ERC.

Gabriel Rufián es diputado en el Congreso con ERC desde enero de 2016. «En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana», afirmó semanas antes de aceptar su acta de diputado. Volverá a presentarse a las elecciones generales del 23J, por lo que acumularía 7 años ya en la Cámara Baja a pesar de lo que prometió en su momento. Desde junio de 2019 es portavoz de ERC en el Congreso, sustituyendo en el cargo a Joan Tardá. Su sueldo actual es de 129.747,24 euros brutos anuales.

«Seguir negociando»

Por otro lado, el dirigente separatista ha defendido «seguir negociando» con el Gobierno para «resolver el conflicto político en Cataluña». «Gobierne quien gobierne», ha destacado ante la posibilidad de un Ejecutivo liderado por el PP de Alberto Núñez Feijóo. «La actitud negociadora del independentismo se valora a nivel europeo», ha añadido.

Rufián ha recordado que la «mesa de diálogo» con el Ejecutivo central «es entre gobiernos y no entre partidos. «Más allá de de las filias y fobias de cada uno, el Govern no puede renunciar a negociar con un Ejecutivo central siempre que lo lideren demócratas», ha indicado.

El diputado de ERC ha sostenido que la Generalitat de Cataluña «espera contrapropuestas» a su petición de que los catalanes voten sobre la independencia, y ha lamentado que el independentismo «no ha sido capaz» de lograr que el PSOE y el PSC concreten cuál es su propuesta para Cataluña.

Gabriel Rufián no ha querido aclarar si exigirán un referéndum separatista para facilitar una nueva investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez. «Si yo le respondiera, sería la mejor excusa para que según quién salga al minuto y medio a decir que no», se ha limitado a declarar.

Además, ha advertido de que el precio de la investidura debe ser «consensuado» y que, por tanto, «no debe negociarse a través de titulares».