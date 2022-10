El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no tiene intención de dejar de cobrar los 127.000 euros anuales que cobra de la Cámara Baja, pese a que su partido lo ha elegido como candidato a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). «Yo no acumulo cargos, acumulo trabajo. Renunciaré a cualquier prestación para ir a Santa Coloma y quiero seguir siendo la voz de los que estamos en Madrid», ha asegurado Rufián.

El dirigente separatista cuenta con un salario bruto anual de 126.582,68 euros, según recoge el portal Transparentia de Newtral. Es decir, Rufián gana 9.041,62 euros brutos anuales por sus cargos en el Congreso. El ex vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, fue el encargado de presentar oficialmente a Gabriel Rufián como cabeza de lista a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramanet, durante un acto que tuvo lugar el pasado domingo. «Ha llegado la hora de ERC», defendió Junqueras.

Rufián tomó su acta de diputado en el Congreso en enero de 2016. Antes de llegar a la Cámara Baja, aseguró que sólo estaría «18 meses». «En 18 meses dejaré mi escaño para regresar a la República Catalana», afirmó. Han pasado más de 6 años desde entonces y no ha renunciado nunca a su cargo en el Congreso.

Sin embargo, Rufián ha recalcado que «si la gente de Santa Coloma quiere que sea alcalde, pues evidentemente será incompatible», en alusión a la imposibilidad de seguir cobrando del Congreso en caso de que sea finalmente el nuevo edil del municipio barcelonés. «Mi proyecto es de ocho años», ha sostenido este lunes durante una entrevista concedida al programa Cafè d’idees de La 2.

«Ahora, el partido comienza 3 a 17 y es muy complicado», ha apostillado el diputado de ERC, en referencia a los regidores con los que cuenta su formación en el Consistorio de Santa Coloma y el PSC, partido que gobierna en el municipio con 17 regidores. La alcaldesa es Núria Parlon.

Gabriel Rufián considera «insano» que el PSC lleve gobernando con mayoría absoluta el municipio barcelonés durante los últimos 31 años. «El Gobierno municipal se apodera como suyas inversiones de instituciones que no son del Ayuntamiento», ha señalado, al tiempo que ha cifrado en en 7.000 millones de euros la financiación recibida de la Diputación de Barcelona en los últimos años.

Sobre las posibles críticas que pueda recibir el dirigente separatista por sus declaraciones, ha indicado que «no me afecta demasiado, no es real, no es la vida, no es el mundo, no es Cataluña». «Me llamo Rufián, vengo insultado de casa», ha añadido.

Presupuestos

ERC, socio del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Congreso, se encuentra en plenas negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2023, después de que los independentistas renunciar a presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas públicas.

«Los Presupuestos son la principal palanca para presionar al PSOE. El PSOE no hace, se le debe doblar constantemente. La única condición de ERC es avanzar, mejorar los presupuestos a nivel social y avanzar en el conflicto político. Tenemos que intentar estar en todo. Queda mucho recorrido para mejorar los Presupuestos. Estoy hablando de infraestructura, de servicios, del día a día de la gente», ha defendido.

En este sentido, Gabriel Rufián considera que estas negociaciones con el Gobierno de Sánchez son «una ventana de oportunidad». «Esto no significa que nosotros seamos responsables de las decisiones del PSOE, somos responsables de sus buenas rectificaciones», ha puntualizado.