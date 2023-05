«Donde más les duele». EH Bildu se felicita por los efectos que ha tenido en la campaña electoral la inclusión de 44 candidatos condenados por su pertenencia a ETA o a su entorno político, incluso de siete de ellos con delitos de sangre a sus espaldas. La formación de Arnaldo Otegi presume de haber conseguido con ello que «la derecha» les dé publicidad en campaña. El vídeo recoge imágenes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mencionando a «Bildu» por la inclusión de esos condenados de ETA en las papeletas.

Bildu ha sido, si no el principal, uno de los temas centrales de la campaña electoral. Los 44 candidatos de ETA presentados en ayuntamientos vascos han generado un profundo debate sobre la posibilidad de anular candidaturas o incluso abrir un proceso de ilegalización a EH Bildu por incluir a condenados por terrorismo de forma regular en sus listas.

Según entienden los de Otegi, esa decisión supuso darle al PP y a otros partidos «donde más les duele». Cabe recordar que el Partido Popular ha sido la formación política más castigada por ETA, sumando 15 asesinatos y decenas más de intentos fallidos. La mayoría de ellos concejales, que fueron especialmente señalados por la cúpula de la banda terrorista en 1994, cuando se puso en marcha la llamada estrategia de «socialización del sufrimiento». La que extendía a los políticos los asesinatos que hasta entonces se centraban en policías y militares. «Si se golpea a un eslabón bajo de la cadena política, la propia cadena magnifica el golpe y llega a atemorizar a toda la cadena», explicaba aquel documento titulado Oldartzen, firmado por el jefe de ETA, Mikel Antza.

El vídeo comienza mostrando los gastos que le supone a EH Bildu colocar sus mensajes en diversos soportes: 95 euros una marquesina, 1.220 euros una valla en Sevilla -para animar a Osasuna en al final de Copa-, 6.000 euros un spot electoral, 9.200 euros en publicidad en el tranvía. Y finaliza: «Que la derecha te haga la campaña… No tiene precio», mientras muestra imágenes de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Cuca Gamarra y a políticos de otras formaciones como Iván Espinosa de los Monteros o Inés Arrimadas.

Cabe recordar que el PP y Vox han reabierto durante la campaña el debate sobre una posible ilegalización de Bildu, basándose en la inclusión de los condenados por terrorismo en sus candidaturas que podría contravenir la Ley de Partidos.

Pese a que los siete candidatos con delitos de sangre han anunciado su promesa de no asumir el cargo si salen elegidos, algo que no se creen ni en el PP ni en Vox, Bildu no les ha retirado de la campaña: como ha podido comprobar OKDIARIO, sus fotografías siguen utilizándose como reclamo electoral.

Las víctimas

Cabe recordar que las víctimas de ETA han mostrado su repulsa por la inclusión de estos condenados por terrorismo en las listas. «Asco, repugnancia y mucho dolor». Eso es lo que expresaba a OKDIARIO Antonio Salvá sobre la presencia de etarras en las candidaturas de EH Bildu. Salvá, urólogo de profesión, es el padre del agente de la Guardia Civil Diego Salvá, que el 30 de julio de 2009 murió asesinado por ETA en Calvià (Mallorca) junto a su compañero Carlos Sáenz de Tejada. Fue el último atentado perpetrado por la banda terrorista.

En declaraciones a OKDIARIO, Antonio Salvá afirmaba que estaba «en estado de shock» desde que conoció que había terroristas en las candidaturas de EH Bildu. «Es increíble que esto pueda suceder en un Estado democrático», señalaba. Y añadía: «Y digo que es increíble porque tenemos una Ley de Partidos y si uno lee el apartado 9, ve que hay motivos de sobra para ilegalizar a Bildu».