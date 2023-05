Bildu prometió que sus siete candidatos a concejal condenados por cometer asesinatos en nombre de ETA no asumirían su cargo si salían elegidos. Pero eso no ha impedido que el partido siga utilizando la imagen de los etarras como reclamo electoral: sus rostros siguen acompañando a los candidatos oficiales en aquellos pueblos en los que se presentan y sus nombres irán, sí o sí, en las papeletas del próximo 28M.

Lander Maruri no será concejal de EH Bildu en Ciérvana (Vizcaya) si sale elegido. Al menos, si cumple su promesa, al igual que ocurre con los otros seis asesinos de ETA -condenados como tal- que la formación de Arnaldo Otegi incluyó en sus listas municipales. Pero eso no ha supuesto que el partido, hoy socio parlamentario de preferencia para el Gobierno de Pedro Sánchez, siga incluyendo a los candidatos etarras en sus fotografías oficiales, sus pegadas de carteles y en las cabeceras electorales de sus redes sociales.

Maruri, condenado a 16 años por asesinar a un guardia civil en el pueblo por el que se presenta, es sólo un ejemplo del uso electoral de la imagen de un candidato supuestamente apartado de la carrera por el 28M. Un rostro que los de EH Bildu utilizan como reclamo ante sus votantes.

Lo mismo ocurre con otros de los miembros de las listas que han sido apartados, como Jose Antonio Torre Altonaga en Munguía (Vizcaya) o Juan Ramín Rojo González en Irún (Guipúzcoa). El primero cumplió 20 años de prisión por el asesinato de los ingenieros de Lemoniz Alberto Negro y Andrés Guerra. El segundo, por matar a un policía y a un joven en Irún, el mismo lugar donde se presentaba a las listas. Pese a que están apartados, supuestamente, su imagen sigue siendo utilizada por el partido para la cartelería y para las cabeceras de sus redes sociales. Lo mismo ocurre con Asier Uribarri en Maruri-Jartabe (Vizcaya), que incluso ha participado en actos como pegadas de carteles.

De momento, pese a utilizar su imagen como reclamo, en EH Bildu han optado por darles un perfil bajo en sus actos públicos, no significando de manera especial a los siete candidatos con delitos de sangre en ETA supuestamente apartados. Una polémica sobre la que no se han siquiera pronunciado públicamente desde las formaciones locales de los pueblos en los que se presentaban los candidatos.

Papeletas

Una carta enviada a un medio de comunicación anunciando la renuncia a su candidatura no es suficiente para anularla oficialmente. Los siete candidatos de EH Bildu condenados por cometer asesinatos para la banda terrorista ETA que anunciaron su intención de no asumir el cargo de concejal si resultan elegidos sí irán en las papeletas. Lo que ocurra después depende de que cumplan o no su promesa.

La Ley Electoral no lo estipula textualmente, pero las papeletas para el próximo 28M no se pueden modificar. De hecho, la documentación de esas candidaturas, ya oficiales, ha comenzado a circular de cara a cumplir los plazos del voto por correo. Por tanto, José Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muiños Díaz, los siete candidatos con delitos de sangre que Bildu metió en sus listas, seguirán en ellas.

La normativa vigente, en su artículo 48, sí prevé bajas en las listas por «fallecimiento o renuncia del titular», pero especifica que «cuando se trate de listas de candidatos», como en este caso, «las bajas que se produzcan después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su caso, por los suplentes». Es decir, el puesto corre, pero el nombre no sale de la lista.