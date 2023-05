Dignidad y Justicia denuncia que Bildu lleva en sus listas a condenados por terrorismo desde 2015

EH Bildu ya presentó a una veintena de candidatos condenados por terrorismo en las elecciones de 2015, 2016 y 2019. Fue en las listas de Vizcaya, Álava y Navarra. Así lo asegura Dignidad y Justicia, que ha ampliado su denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la inclusión de 44 condenados por pertenecer a la banda terrorista ETA en las listas electorales de la formación liderada por Arnaldo Otegi.

La asociación exige comprobar «la reiteración o acumulación en diferentes periodos electorales» de la inclusión de condenados de ETA en las listas de Bildu y que no han renegado «de los fines terroristas». Dignidad y Justicia defiende que la formación de Otegi incurre en una vulneración de la Ley de Partidos, por lo que podría conllevar a su ilegalización.

La entidad hace alusión al artículo 9.3 c de la Ley de Partidos, que OKDIARIO ya reveló este jueves y que establece que un partido puede ser ilegalizado cuando presente en sus listas candidatos condenados por terrorismo y que no han rechazado sus fines ni medios terroristas de forma pública. Por ello, Dignidad y Justicia exige a la Fiscalía que realiza las pertinentes averiguaciones sobre este asunto ante «la imposibilidad material de hacer un trabajo que corresponde al Estado de Derecho, y no a los colectivos de víctimas del terrorismo».

«No piden perdón»

La asociación aporta «documentación probatoria sobre la reiteración de presentación de listas contaminadas desde el año 2011, en las elecciones de 2015, 2016 y 2019». En 2011 ETA anunció el cese de su actividad terrorista. En concreto, recuerda que EH Bildu incluyó a 9 candidatos condenados por terrorismo en sus listas electorales en las elecciones municipales de 2015, en Guipúzcoa.

Además, señala que en las elecciones autonómicas al Parlamento Vasco en 2016, dicho partido presentó de candidato -y resultó elegido- a Iker Casanova Alonso, condenado en 2007 a 11 años de prisión como autor de un delito de integración en organización terrorista. En este sentido, añade que «como mínimo» la formación proetarra presentó a 13 candidatos condenados por terrorismo en sus listas electorales de las elecciones generales y municipales de 2019.

Dignidad y Justicia ya denunció ante la Fiscalía General del Estado la inclusión de 44 condenados por terrorismo -siete de ellos por asesinato- en las listas de EH Bildu para las elecciones del próximo 28 de mayo. La asociación argumenta que ninguno de estos 44 candidatos condenados «han pedido perdón por sus delitos ni han colaborado con la Justicia en la resolución de otros crímenes de la banda», lo que entiende encajaría en lo previsto en el citado artículo de la Ley de Partidos.