Ayuso sobre la ilegalización de Bildu: «No es un pulso a Feijóo, sólo busco justicia»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado este viernes que su petición de tratar de promover la ilegalización de Bildu no es «un pulso al Partido Popular» ni «muchísimo menos» a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sino que se trata de una cuestión de «justicia».

Díaz Ayuso ha matizado que no se trata de «venganza» y ha instado a la ciudadanía a replantearse «qué está pasando» cuando el discurso de Bildu y el de Pedro Sánchez y el de Podemos «van todos en la misma línea». «Ahí es donde me empieza a preocupar», ha señalado.

La presidenta madrileña ha recordado que ella se afilió al Partido Popular después de participar en la campaña de las elecciones del País Vasco de 2005, cuando la candidata fue María San Gil. En ese momento, ha relatado, no podía imaginar «cómo podía ser que en España personas de mi edad pudieran mirar cada mañana los bajos de su coche por si les habían instalado una bomba o tenía que ir a la universidad a hacer los exámenes escoltados y haciéndolos en el despacho del profesor para no molestar a los alumnos».

La líder de los populares madrileños ha indicado que fue ahí cuando se dio cuenta de que «en España teníamos un problema gravísimo con un proyecto que no se va a contentar, que va a seguir anexionándose posteriormente con otras zonas de España». Un proyecto, ha subrayado, «que atenta contra lo más básico, los derechos fundamentales: la libertad y la vida y que ellos mismos han metido en campaña en el momento en el que 44 condenados por terrorismo están en unas listas, a mi juicio, incumpliendo la ley de partidos».

Ayuso ha remarcado, en una entrevista en RNE, que no hay que «mirar para otro lado». «Decir que esto es simplemente querer ilegalizar un partido porque no me gusta es dar la razón a aquellos que han ganado y que la ley del silencio, con la que han viciado los censos, sigue ganando», ha apostillado.

«Yo lo único que estoy pidiendo es que se revise simplemente, que se lleve a los tribunales y que a través de los mecanismos de la ley se vea… yo no estoy diciendo ‘ilegalizar un partido porque me cae mal’. Lo único que pido es que simplemente el Senado o en el Congreso se inste al Supremo, como pide la Ley de Partidos, a que lo miren», ha ahondado.