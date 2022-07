María San Gil: «Un gobierno PP-Vox debe ser una alternativa cultural y no un mero relevo económico»

«Un gobierno del PP y Vox debe ser una alternativa cultural real y no un mero relevo para gestionar la economía». Así lo ve María San Gil, ex dirigente del Partido Popular del País Vasco y ahora -fuera de la política- volcada en la plataforma ciudadana NEOS. “El sanchismo es un proyecto político planificado para cambiar nuestra vida, nuestro orden social”, tiene claro, María San Gil.

“La izquierda -dice María San Gil- quiere una sociedad aborregada, subvencionada, acrítica, pasota, hedonista, egoísta y materialista porque cree que así le va mejor y saca más votos. Y la izquierda es tenaz. No ceja en su empeño”. En ese proyecto “de ingeniería social” María San Gil engloba la nueva Ley del Aborto, la Ley de Eutanasia, la Ley Celaá, la Ley Trans, la Ley del Sí es Sí o la Ley de Memoria Democrática pactada por el PSOE con Bildu.

María San Gil lamenta, especialmente, lo relativo a su tierra, el País Vasco. Dice que frente a esa tenacidad de la izquierda “a los constitucionalistas en el País Vasco nos han ganado por incomparecencia”. Gregorio Ordoñez fue asesinado a su lado, mientras comía con ella en un restaurante en San Sebastián. El gobierno acaba de acercar al País Vasco al etarra que lo mató: “Bildu ha sido blanqueado y su proyecto ahora lo impregna y lo abarca todo en la vida del País Vasco”.

María San Gil no echa de menos la política. Está centrada en el trabajo desde la sociedad civil junto, entre otros, a Jaime Mayor Oreja o Francisco Vázquez (ex alcalde socialista de La Coruña), a través de la plataforma NEOS. “Vivimos una crisis de valores y de civilización. Hemos invertido la pirámide de los valores de la cultura judeocristiana que nos han traído hasta aquí en la historia y eso se va sustituyendo por una cantidad ingente de leyes sectarias e ideológicas para cambiar nuestro orden social y atentar contra la vida y la dignidad humana”.

Tras el éxito de la última manifestación en Madrid convocada por NEOS contra la ampliación del aborto, María San Gil señala: “Espero que el nuevo gobierno del PP y Vox tenga claro que la nueva ley del aborto hay que derogarla. Es una aberración que una joven de 16 años que no puede votar, que no puede beber o que no puede hacerse un tatuaje sola, pueda ir a abortar sin, ni siquiera, contárselo a sus padres”.

Para María San Gil, la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos supone “una esperanza”. “La sentencia es importante porque pone el debate sobre la vida en el meollo de la batalla cultural”, afirma. “Considerar el aborto un derecho es algo surrealista que quieren que asumamos con normalidad. Quieren que las chicas lo consideren un método anticonceptivo más”.

“Espero -afirma María San Gil- que haya un cambio político en España el año que viene y que el nuevo gobierno entienda que hay una parte de la sociedad civil que no va a aceptar una ley del aborto tan absolutamente permisiva y deshumanizada. Queremos abrir un debate serio con argumentos y no lugares comunes. Antes de llegar al aborto hay que ayudar, mimar, acompañar a la madre que no quiere tener a su hijo para darle alternativas”.

Con este panorama que describe, las encuestas otorgando una mayoría de gobierno al PP con Vox y un Pedro Sánchez lanzado a la extrema izquierda, cada vez más ideologizado si cabe, y tratando de resistir hasta el final de la legislatura, María San Gil deja claro – de nuevo- que “el siguiente gobierno no puede ser un simple relevo para gestionar la economía”.

“Centrarse sólo en la economía -señala- es lo más cómodo. Todo es más aséptico y menos complicado porque te tienes que significar menos”, afirma. Pero añade: “Si nos dedicamos de nuevo sólo a la economía y la gestión, no habrá economía que gestionar en el futuro porque viviremos en el desorden y en el caos social más absoluto. En una sociedad sin principios ni baremo moral alguno”.

Para María San Gil, “estamos en un momento político y social de enorme trascendencia. Nos jugamos la vida en un amplio sentido de la palabra. Nos estamos jugando nuestro modelo social por las leyes ideológicas del gobierno de Sánchez”.

María San Gil no habla explícitamente de los gobiernos de Mariano Rajoy en su encuentro con OKDIARIO, pero sí de no cometer “de nuevo” los “errores antiguos”. Sin citarlo, la sombra de todo lo que dice planea sobre el expresidente del PP. Sobre todo aquello que el PP de Rajoy no hizo en términos políticos para centrarse en la crisis económica. Y planea también sobre lo que ella entiende ha de ser un futuro gobierno -sólo o con Vox- de Alberto Núñez Feijóo.