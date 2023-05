El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado este lunes en un mitin en Oviedo, donde ha arropado a los candidatos del 28M a la Presidencia del Principado y de la capital, Diego Canga y Alfredo Canteli, respectivamente, que «imaginaros que estos etarras son los alcaldes en sus pueblos. Imaginaros que los verdugos gobiernen a las víctimas. Imaginaros que las víctimas les paguen los sueldos públicos a los verdugos. Imaginaros que mientras ocurre todo esto el Gobierno de España no se compromete formalmente a no volver a pactar nunca con Bildu. A no recibir apoyos de Bildu en ninguna alcaldía o en ninguna comunidad autónoma», ha reconocido Feijóo en referencia a Bildu, socios del Gobierno de Pedro Sánchez, tras la inclusión de 44 etarras, 7 de ellos condenados por asesinato, en varias de las listas municipales para la cita electoral del próximo 28M.

«Imaginaros, queridos amigos, lo que lamentablemente no es necesario imaginar porque lo estamos viendo, lo estamos percibiendo y estamos viviendo esta situación», ha proseguido el líder del PP. En este sentido, Feijóo ha recordado que Sánchez «es un presidente cautivo de Bildu y arrastra a toda la nación». «Si los candidatos de Sánchez se callan, ¿quién va a defender nuestro país? Alguien le tiene que decir a Sánchez que, si Bildu es indecente, pactar con él también lo es», ha manifestado a modo de reflexión.

Tras señalar que lo que está sucediendo causa daño a «la dignidad, la convivencia o la memoria de las víctimas», Feijóo se ha dirigido de nuevo a los candidatos del PSOE para que planten cara a Pedro Sánchez y le digan: «O cambias o te quedas solo. Nosotros no vamos a ser tus cómplices». A su juicio, para ser «distinto de Sánchez, la única opción es no callarse ante Sánchez y no votar como él».

«España está cansada de estar cansada. Un país que luchó por la democracia, contra el terrorismo, un país al que le costó mucho la democracia que disfrutamos, un país que vio durante la democracia más atentados que durante la dictadura. A este país no se le puede pedir esto. Un país que estaba construyendo la reconciliación no puede ser humillado de esta forma», ha resaltado.

«De la misma forma que hemos trabajado para que en nuestro país se construya una democracia y nunca tengamos que ponernos de rodillas delante de una banda terrorista, nunca nos vamos a poner de rodillas ante los partidos que incluyen terroristas en sus listas. Y eso lo vamos a decir todos los días mientras no consigamos que se vayan de las listas», ha recordado Feijóo durante su intervención este lunes, el cual ha querido apelar a los votantes socialistas «avergonzados» con los pasos de Pedro Sánchez y que «ya no se reconocen» en el PSOE, que está «cautivo» de Bildu, y les ha dicho que pueden estar «cómodos» en el Partido Popular.

En un sentido similar a su llamada al electorado socialista, Feijóo también ha querido dirigirse al votante de Vox: «También le quiero pedir el voto a otros que dicen que quieren que gobierne el PP, pero que no votáis al PP».

Feijóo ha enumerado las razones para «parar el sanchismo», citando las rebajas de condenas de 1.079 «violadores» con penas rebajadas, la rebaja de las penas por corrupción por la modificación del delito de malversación, la eliminación de la sedición; «el colapso» de la Administración, la deuda pública «disparada» con 200 millones al día, una legislación que beneficia a los ‘okupas’ o la «apropiación» de instituciones como el CIS.

Por todo ello, ha sentenciado que hay «muchas razones para la indignación social en España», con «razones compartidas por todos los españoles». «Necesitamos recuperar la serenidad de la nación, necesitamos recuperar el sosiego en la discusión política, necesitamos la verdad. Y la mentira no puede ser un arma permanente de la política», ha manifestado Feijóo.

En esa línea, ha indicado que España necesita «buena gestión» que consiste en «invertir adecuadamente el dinero» que les prestan los ciudadanos a través de sus impuestos. «Gastar más de lo que se tiene, dejar a deber, incrementar la deuda, incrementar los impuestos e incrementar el déficit es lo contrario de la buena gestión», ha avisado.

«Son unas elecciones en las que se puede cambiar el ritmo de nuestro país o, por el contrario, se puede profundizar en la deriva de nuestro país. Son unas elecciones en las que hemos elegido entre la buena y la mala política, entre los buenos y los malos gobernantes, entre la gestión o la frivolidad, entre el interés general o los intereses personales, entre los gobiernos sólidos o los gobiernos débiles», ha recordado el líder del PP.

Feijóo ha insistido en la importancia de la cita electoral del 28 de mayo, en las que, a su juicio, se elige entre un modelo de «presidentes débiles, rehenes de las minorías» o «presidentes sólidos que salen de las urnas con el refuerzo suficiente para que sean las mayorías las que gobiernan y no las minorías». «Y la democracia es eso, la mayoría gobernando para todos, no la minoría imponiéndose a todos», ha resaltado.

En clave asturiana, tras destacar la «experiencia» e «inconformismo» de Canteli y Canga, ha asegurado que esta región no merece el trato que ha recibido durante estos años del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. «Asturias no merece el sanchismo, porque Asturias merece un Gobierno que le diga la verdad y defienda sus intereses», ha finalizado el líder del PP.