Ayuso empuja al PP a promover la ilegalización de Bildu: «No son los herederos de ETA, es ETA»

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este jueves en que el PP debería promover la ilegalización de Bildu, de la que ha afirmado «no son los herederos de ETA, es ETA».

Aludiendo a la Ley de Partidos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, Díaz Ayuso ha afirmado que «habría que revisar y valorar» el intentar promover la ilegalización de la formación liderada por Arnaldo Otegui. La líder de los populares madrileños ha recordado que Bildu «ha ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo», en referencia a las diferentes siglas que han ido adoptando y ha censurado que «han cometido los más graves delitos y han viciado los censos del País Vasco».

La petición de Ayuso de ilegalizar Bildu choca con la postura de la cúpula del PP nacional, liderada por Alberto Núñez Feijóo , que opina que con la legislación actual no sería posible, después de que el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados haya presentado una iniciativa para ilegalizar a Bildu por «incurrir de forma grave en algunos de los supuestos contemplados por el artículo 9 de la Ley de Partidos». Por su parte, los populares van a registrar una proposición no de ley para arrancar el compromiso parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez de que no habrá pactos con Bildu mientras mantenga condenados por terrorismo tanto en «sus candidaturas» electorales como «en sus estructuras».