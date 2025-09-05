La asociación de jóvenes universitarios Libertad Sin Ira (LSI) se ha relanzado esta semana para celebrar su quinto aniversario. La organización, con sede en la Universidad Complutense de Madrid, en la que dieron clase los fundadores de Podemos Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, ha realizado una profunda renovación de su identidad visual, con un nuevo logotipo y una imagen. Sin embargo, desde la entidad aseguran que esta transformación no sólo es estética, sino que «representa un cambio de paradigma en la trayectoria de la organización», tal y como asegura la misma en una nota de prensa este jueves.

Libertad Sin Ira considera que ha llegado el momento de «evolucionar» tras cinco años de existencia. El objetivo de la organización es «dar un salto adelante» y «consolidar su papel en la sociedad civil como espacio de encuentro para las personas que creen en la libertad, el debate y la tolerancia», como subrayan en su comunicado.

El actual presidente de la entidad, el estudiante Eduardo Peláez, ha manifestado que el cambio es «una reafirmación» de sus «valores fundacionales». «Al mismo tiempo, un compromiso renovado con el futuro. Libertad Sin Ira nació para ser un puente entre ideas, y hoy nos proyectamos con más fuerza que nunca», ha añadido.

En esta nueva etapa de la asociación, Libertad Sin Ira informa de que planea «poner en el centro la defensa del pluralismo, la apuesta por una cultura política abierta y constructiva, y la voluntad de contribuir al debate público con una mirada valiente y responsable».

En todo caso, la organización no pretende quedarse sólo en un cambio estético, ya que, para Libertad Sin Ira, «lo esencial es el mensaje». «La libertad se cuida con más libertad; el debate, con más debate; y la tolerancia, con más tolerancia», sostienen desde la asociación.

Libertad Sin Ira fue fundada por el estudiante Ignacio Dancausa, ahora presidente de las Nuevas Generaciones del PP de la Comunidad de Madrid y concejal de los populares en Las Rozas (Madrid). Dancausa es una figura cercana a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso: el joven cerró la lista de la formación en las últimas elecciones autonómicas.

Polémica de LSI con Monedero

En febrero, Libertad Sin Ira retó al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, a un debate sobre la supuesta libertad que él dice que tiene el pueblo venezolano. El profesor de la Complutense, que posteriormente fue investigado por presunto acoso sexual a una alumna, declinó la oferta.

En aquella ocasión, la organización celebró un foro con víctimas de la dictadura de Venezuela en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. El evento reunió a expertos, activistas y ex presos políticos para exponer la represión sistemática ejercida por el régimen de Nicolás Maduro y sus implicaciones a nivel internacional.

«Que venga aquí y nos diga que en Venezuela hay libertad, hay que ser hipócrita para ir a dar una charla de derechos humanos al Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela», aseguró Sergio Contreras, ex preso político por el régimen de Maduro y uno de los ponentes del acto.

Es una verguenza que tengamos un profesor cuyas actividades extraescolares sean dar charlas en un centro de torturas de la dictadura de la que forma parte. Verguenza que esto se permita desde la universidad.

Firma, para q sus actos no queden impunes:https://t.co/kAkWf6mJH1 pic.twitter.com/fTA0TyIcYl — Libertad Sin Ira (@LibertadSinIra_) January 22, 2025

El predecesor de Peláez en el cargo, Diego Yáñez, manifestó en OKDIARIO «el acoso y la persecución constante» que sufrían en la Complutense los miembros de Libertad Sin Ira y las personas que, como ellos, piensan diferente. «No podemos expresar nuestras ideas en una Facultad de Políticas. Nos vemos obligados a escribir lo que el profesor quiere escuchar. Eso es muy grave. Imponen una sola idea, no hay debate, no quieren debatir», indicó. «Vivimos amenazas de muertes, están normalizadas», denunció Yáñez.