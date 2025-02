Estudiantes de la Complutense retan a Juan Carlos Monedero a un debate sobre la libertad de Venezuela

Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, concretamente de la Facultad de Ciencias Políticas, retan al podemita Juan Carlos Monedero a un debate sobre la supuesta libertad –que él dice– que tiene el pueblo venezolano. «Que venga aquí y nos diga que en Venezuela hay libertad, hay que ser hipócrita para ir a dar una charla de derechos humanos al Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela», dice enfadado Sergio Contreras, ex preso político por el régimen de Maduro.

Este martes se ha celebrado un foro con víctimas de la dictadura de Venezuela en la Facultad de Ciencias Políticas de la UCM organizado por la asociación Libertad Sin Ira. El evento ha reunido a expertos, activistas y ex presos políticos para exponer la represión sistemática ejercida por el régimen de Nicolás Maduro y sus implicaciones a nivel internacional. OKDIARIO ha podido hablar con los ponentes del foro: «No vamos a permitir que Juan Carlos Monedero le lave la cara a una dictadura», ha comenzado diciendo Marcel Mastroianni, coordinador general de la asociación LSI.

Sergio Contreras, ex preso político de la dictadura venezolana, también se ha sumado a esa invitación a Monedero. «Podemos invitar a Leopoldo López, a Antonio Ledezma y a víctimas de tratos crueles, inhumanos y tortura para que nos diga que hay libertad en Venezuela», dice enfadado. El ex preso político ha querido dejar un mensaje claro a Monedero:»Recuerde algo muy importante, que si escuchó algún grito no eran aplausos mientras daba esa charla, era el grito desesperado de aquella víctima que estaba siendo torturada mientras usted hablaba de derechos humanos y filosofía en el Helicoide».

Uno de los temas centrales de este foro ha sido la exigencia de que la Corte Penal Internacional emita órdenes de captura contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello por crímenes de lesa humanidad. La impunidad del régimen y la necesidad de una respuesta coordinada de la comunidad internacional han sido los ejes fundamentales de las ponencias. Rubén Herrero, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, también acudió al evento: «El Gobierno de España tiene un emisario a tiempo completo que es Rodríguez Zapatero al servicio de los torturadores en Venezuela. El Gobierno respalda el régimen de Nicolás Maduro y por eso tenemos que liberarnos de este Gobierno socialcomunista».

Petróleo

España disparó sus importaciones de petróleo de Venezuela en un 67,1% desde el pasado julio en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que le ha llevado a gastar un total de 417.496.926 euros en crudo del régimen de Maduro. Así se desprende de los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa revisados por OKDIARIO. Este aumento se ha producido justo después de las elecciones en Venezuela, que fueron el pasado 28 de julio, es decir, cuando el régimen realizó lo que muchos consideraron como un «pucherazo».

Los datos del Ministerio de Economía comprenden sólo desde agosto hasta noviembre, cuatro meses en los que España ha disparado las compras de crudo venezolano en comparación con el mismo periodo de 2023. Es decir, la tensión diplomática generada tras los comicios que Maduro robó no ha frenado las importaciones de combustibles fósiles.

En ese sentido, si se tienen en cuenta las importaciones de petróleo de Venezuela en kilogramos, España las disparó un 88,02% en ese periodo, hasta los 1.117.816.810 kg en cuatro meses, frente a los 59.4.512.284 kg que compró entre agosto y noviembre de 2023.