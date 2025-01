Felipe González: «No sé por qué Sánchez no reconoce a Edmundo, conoce las actas de su victoria»

Felipe González no entiende la postura de Pedro Sánchez en Venezuela. El ex presidente del Gobierno ha afirmado que le cuesta explicar por qué el líder del Ejecutivo no reconoce a Edmundo González como presidente electo del país y confirma la derrota en las urnas de Nicolás Maduro. «El Gobierno español sabe que Edmundo González ha ganado, lo sabe, igual que lo sé yo, conoce las actas, conoce el resultado. ¿Por qué no lo hace? No lo sé, me cuesta trabajo explicarlo», ha señalado en una entrevista.

González ha reprochado que Sánchez no haya dado ese paso y alegue que quiere ir de la mano con toda la Unión Europea. «Y la Unión Europea quiere que España diga cuál es su posición», ha apostillado. La oposición venezolana considera a González Urrutia el ganador de las elecciones y por tanto presidente electo y así lo ha reconocido el Congreso de los Diputados y el Senado -gracias al respaldo de PP y Vox y PNV y con el voto en contra de PSOE y Sumar -. Este ha anunciado que estará este viernes 10 de enero en Caracas para la toma de posesión. No obstante, Maduro se proclamó vencedor y espera ser designado presidente.

«Lo he dicho siempre, cada vez que ha habido una crisis en América Latina, no es que van a hacer lo que diga España, eso es una tontería. Pero piden la opinión de España, y es relevante», ha subrayado el ex presidente socialista. En este sentido, Felipe González se queja de que en el conflicto sobre Israel y Palestina «vamos por nuestra cuenta» mientras que sobre Venezuela «lo que diga la Unión Europea». «Si lo que diga la Unión Europea en parte dependerá de que el pronunciamiento del Gobierno español sea claro», ha remarcado.

Por este motivo, el histórico socialista no es capaz de dar una respuesta sobre el posicionamiento de Sánchez en Venezuela. «No lo sé, me cuesta trabajo explicarlo, me arriesgo mucho por explicarlo», ha insistido antes de señalar que hay otras fuerzas políticas en España que no están de acuerdo y que estarán «de alguna manera» en la toma de posesión de Maduro.

Marcha en favor de Edmundo González

En la víspera de la toma de posesión presidencial en el país sudamericano, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participarán en la manifestación en la Puerta del Sol de Madrid en apoyo al reconocimiento de Edmundo González como «presidente legítimo» de Venezuela. A este acto también asistirán los ex presidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar.

De esta forma, la plana mayor del PP respaldará las manifestaciones convocadas por la oposición venezolana en la víspera de la investidura presidencial del país caribeño, donde el actual presidente, Nicolás Maduro, tomará de nuevo el cargo tras las polémicas elecciones, pese a que la oposición denuncia fraude y exige que tome posesión Edmundo González.

El Partido Popular ha denunciado el «secuestro y acoso» a opositores venezolanos y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar la «voz de alarma». Esta exigencia viene contextualizada por la terrible situación que ha denunciado en redes sociales la líder opositora al chavismo, María Corina Machado.

La opositora venezolana explicaba el pasado martes que agentes del régimen habían rodeado la casa de su madre, habían puesto alcabalas en toda la urbanización y sobrevolado drones. Casualmente, añadía, que «se fue» la luz, insinuando que no fue un simple apagón. «Mi mamá tiene 84 años, está enferma, con afecciones crónicas de salud. Maduro y compañía, ustedes no tienen límite en su maldad. Cobardes», concluía Machado en su mensaje en redes.