Todos los ex presidentes, menos Zapatero, denuncian los crímenes de Maduro ante La Haya

Todos los ex presidentes del Gobierno de España han respaldado un informe que se presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para denunciar los «los crímenes de lesa humanidad» del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El único que no ha secundado este informe es José Luis Rodríguez Zapatero, que sigue manteniendo silencio ante el pucherazo que Maduro perpetró en las elecciones presidenciales de Venezuela que se celebraron el pasado 28 de julio. Zapatero acudió a dichos comicios como observador internacional. El escrito ha sido presentado por el ex mandatario colombiano este viernes ante el Tribunal de la Haya. Mariano Rajoy, José María Aznar y Felipe González sí que han secundado esta iniciativa.

El informe pide que se actúe «con urgencia» y denuncia las «violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos» y los «los crímenes de lesa humanidad» perpetrados por Nicolás Maduro bajo el régimen chavista. Los firmantes aseguran a la Fiscalía que «los hechos previos y posteriores a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela» son una «práctica de «terrorismo de Estado». Entre los firmantes también se encuentran los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa. José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por no adherirse.

«Los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y siguen ejecutando en línea de continuidad, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son la obra de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro Moros», recoge el escrito.

Este informe jurídico cuenta también con el respaldo de 31 miembros de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), un foro integrado por ex Jefes de Estado y de Gobierno. Los ex mandatarios piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que «tome conciencia de la responsabilidad que tiene el presidente Maduro en todos los actos criminales que se están cometiendo», según defiende el abogado penalista español Blas Jesús Imbroda en declaraciones a la Agencia EFE. Imbroda acompañó a Pastrana a la entrega del informe jurídico, junto al exembajador venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, negociador del Estatuto de Roma de la CPI.

«Maduro es la cúspide del poder»

El escrito consta de seis páginas y en él se explica jurídicamente que «Maduro es el comandante en jefe, es la cabeza, la cúspide del poder, ya que además de ser presidente del Gobierno es el comandante en jefe. Ahí funciona lo que se llama el Comando Estratégico Operacional, que manda él y es el que lleva a cabo la política de terror de Estado en Venezuela».

«Ese régimen militar ahora imperante y sustitutivo de la república civil es el verdadero dueño de los poderes del Estado y de las riquezas económicas, y el responsable, como dictadura militar represora y terrorista, de los crímenes investigados por la Corte, recreándose en Venezuela la experiencia trágica de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano», sostiene la denuncia.

El régimen venezolano de Nicolás Maduro emitió una orden de detención contra el candidato de la oposición en las recientes elecciones, Edmundo González. Un tribunal ha lanzado la orden, siguiendo las instrucciones de la Fiscalía venezolana, contra el líder opositor, que se proclamó vencedor tras el pucherazo llevado a cabo por Nicolás Maduro y perpetrado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con unos resultados que ni la Unión Europea, ni Estados Unidos ni las principales democracias de Sudamérica reconocen.

José Luis Rodríguez Zapatero acudió como observador internacional a las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio. Lo hizo en representación del Grupo de Puebla, foro político y académico integrado por representantes de la izquierda política latinoamericana. Desde entonces, guarda silencio sobre el pucherazo perpetrado por Nicolás Maduro en el país latinoamericano. El ex dirigente socialista se ha convertido en uno de los grandes apoyos internacionales de Maduro. El Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica que estas actuaciones son «a título personal» y se inscriben, por tanto, en el ámbito privado.

El Ejecutivo de Sánchez, además, «valora y aprecia» la «labor» que viene desarrollando en Venezuela José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, el Gobierno no aclara si ha ha mantenido contactos con Zapatero desde que se produjese el fraude. Por su parte, el Gobierno de Sánchez sigue sin reconocer tampoco el triunfo de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales.