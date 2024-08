El Gobierno no reconoce aún el triunfo de la oposición venezolana y «aprecia la labor» de Zapatero

El Gobierno de Pedro Sánchez «valora y aprecia» la «labor» que viene desarrollando en Venezuela el ex presidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de su silencio sobre el pucherazo que perpetró Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. Los comicios se celebraron el 28 de julio y desde entonces el ex dirigente socialista todavía no se ha pronunciado sobre el fraude electoral. El Ejecutivo de Sánchez no aclarado si ha mantenido contactos con Zapatero desde que se produjese el fraude. El ex presidente del Gobierno acudió al país latinoamericano en calidad de observador internacional.

El ministro Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que el Gobierno de Sánchez «valora y aprecia» su trabajo en el país latinoamericano. Así lo ha recalcado Albares en declaraciones a los medios este martes a su llegada a la comisión del ramo en el Senado, donde ha fijado la posición del Ejecutivo español sobre la situación que vive el país desde la celebración de esos comicios. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, controlado por Maduro, dio la victoria al dirigente chavista. Sin embargo, las actas electorales reveladas por la oposición venezolana otorgan la victoria a Edmundo González, la principal alternativa al chavismo.

José Manuel Albares ha lamentado que el PP, que ha pedido su comparecencia en el Senado, hable «más» de Zapatero» que de «los venezolanos» o de la situación de Venezuela. El ministro pide respetar «la voluntad democrática de los venezolanos y sus derechos fundamentales», especialmente el de reunión y manifestación política, así como «los derechos de todos los líderes políticos».

Pide «diálogo» en Venezuela

«Y queremos que la solución a la crisis de Venezuela sea una solución entre venezolanos que venga del diálogo», ha asegurado Albares, al tiempo que da la bienvenida a «todo aquel que desde la responsabilidad y la prudencia se sume a ayudar al Gobierno en esa tarea».

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores ha evitado responder sobre si ha mantenido contacto con Zapatero. «Yo no desvelo los contactos que uno tiene o no tiene, ni voy a hablar en nombre del presidente Zapatero», ha señalado, al tiempo que recalca que el ex presidente socialista del Gobierno «lleva mucho tiempo realizando una labor que el Gobierno, desde luego, valora y aprecia».

«Habla con el Gobierno y habla con la oposición y ha participado muy directamente en acercar ese diálogo entre venezolanos que nosotros queremos y en la liberación de muchos presos políticos», ha enfatizado el máximo responsable de la diplomacia española.

José Manuel Albares ya pidió en su momento transparencia sobre las elecciones de Venezuela, a través de la publicación de las actas oficiales de la votación con el objetivo de cumplir «la voluntad de los venezolanos».

El PP critica el «silencio» del Gobierno

Los parlamentarios del PP se han unido a la carta del Foro América Libre dirigida a los presidentes de Brasil, México y Colombia contra el fraude electoral en Venezuela perpetrado por Nicolas Maduro, al tiempo que han reprochado la «tibieza» y el «silencio atronado» del Gobierno de Sánchez sobre el régimen chavista.

La iniciativa, a la que según el Foro América Libre ya se han sumado más de 500 líderes y congresistas de Latinoamérica, pretende impulsar la búsqueda de una solución a la grave crisis que vive Venezuela desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Los grupos parlamentarios del PP en el Congreso, Senado y el Parlamento Europeo se han unido a esta iniciativa y pide a los presidentes de Brasil, México y Colombia que ejerzan su influencia en contra del fraude en los resultados electorales y condena la represión y las violaciones de los Derechos Humanos que están teniendo lugar en el país.

Por medio de un comunicado, el PP ha destacado que la iniciativa es su reacción a la «incomprensible la tibieza del Gobierno de Pedro Sánchez con la dictadura de Maduro y el silencio atronador del Ejecutivo» ante la situación. Para el PP, la falta de decisión del Gobierno «deja a nuestro país al margen de todas las iniciativas de denuncia» promovidas por la comunidad internacional ante la emergencia democrática en Venezuela, afirma el comunicado.