Abascal reta a Feijóo con elecciones si no asume más pactos como en Valencia: «Vox no es el coche escoba»

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el PP tendrá que pactar con su formación en los territorios en los que no tiene mayoría absoluta, como se ha hecho en la Comunidad Valenciana. «Si el señor Feijóo ha dicho que no quiere ningún pacto más como el de Valencia, ¿qué quiere?, ¿ir a elecciones?, ¿que se repitan?», se ha preguntado Abascal sobre las reticencias del partido de Feijóo para llegar a acuerdos tras las pasadas elecciones del 28M. «No somos el coche escoba del Partido Popular», ha defendido.

El presidente de la tercera fuerza nacional recuerda que en varias autonomías, como Murcia o Extremadura, el PP no cuenta con mayoría absoluta, por lo tanto, «no pueden actuar como si Vox no existiera». «Si el señor Fernando López Miras (el presidente de Murcia en funciones y candidato del PP) se niega a considerar el resultado de Vox y quiere actuar como si Vox no existiera, parece que el señor López Miras estaría dispuesto a ir a elecciones, no Vox», ha asegurado Abascal este lunes en una entrevista a El Programa de Ana Rosa de Telecinco.

«Es un disparate esta postura del PP. Vox y el PP tienen la obligación de entenderse y un mandato claro otorgado por los ciudadanos en las urnas. La línea roja es que se respete a nuestros votantes y que quien no tiene mayoría absoluta asuma que no tiene mayoría absoluta. No haremos de coche escoba del PP. Vox es un partido nacional que dice lo mismo en toda España, el problema es que el PP tiene muchos interlocutores y muchas diferencias en función del territorio», ha afirmado.

«Concepto ideológico»

Por otro lado, Santiago Abascal ha reconocido que existe violencia «contra las mujeres», pero rechaza el término «violencia de género» porque considera que el género es «un concepto ideológico». Abascal defiende que esta es la postura de su formación desde su fundación. «El sexo es una cuestión biológica, pero el género es un concepto ideológico que nosotros no compartimos», ha sostenido.

El presidente de la tercera fuerza nacional ha difundido también un documento en las redes sociales con 12 puntos para combatir «la violencia contra las mujeres y sus causas». Se trata de una guía que usarán en sus negociaciones con el PP para la formación de gobiernos tras los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28M.

Ante la campaña repugnante desatada por la izquierda, y seguida por parte del PP y sus terminales, hemos recopilado algunas medidas que desde hace tiempo proponemos para proteger a las mujeres. Cada día que pasan bajo Sánchez están más amenazadas. Este sería un buen comienzo… pic.twitter.com/dyoHU18JKo — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 19, 2023

Santiago Abascal ha querido atajar de esta manera la polémica generada por el acuerdo firmado con los populares en la Comunidad Valenciana, en el que usan el término «violencia intrafamiliar», y después de las palabras del número dos de la lista de Vox por Valencia en las elecciones autonómicas y portavoz adjunto en Les Corts la pasada legislatura, José María Llanos, negando la violencia de género. Para Abascal, lo «increíble» es que el PP haya «comprado» las «calumnias» de la izquierda contra Vox.

«Claro que hay una violencia contra las mujeres, pero el género es un concepto ideológico», ha defendido el líder de Vox. Abascal ha hablado también de violencia «en el seno de la familia». «Hay muchos tipos de violencia y la violencia nos parece deplorable. Debe ser combatida de la manera más cruda, especialmente cuando se dirige contra los más vulnerables, como las mujeres, niños y ancianos», ha apostillado.

«Vox es el único partido que asegura el endurecimiento de las penas e incluso la prisión permanente para asesinos y violadores y el que se ha enfrentado con más contundencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha dejado a violadores en la calle», ha señalado.