Los ciudadanos de Baleares eligen este domingo quiénes van a ser los ocho diputados que defenderán los intereses de las islas en el Congreso de los Diputados. El futuro político del país también pasa por el archipiélago, donde más de 828.000 personas están llamadas a las urnas y muchas de ellas aseguran que es una «vergüenza» y una «irresponsabilidad» votar en pleno verano

Baleares vuelve a las urnas menos de dos meses después de las elecciones del 28M, donde se consagró un cambio con la victoria del Partido Popular de Marga Prohens. En Palma, ya desde las 9.00 de la mañana han acudido los primeros votantes a ejercer su derecho al voto y así evitar las máximas temperaturas o no modificar los planes de domingo.

El calor es el máximo protagonista en esta cita electoral del 23J. Las colas han empezado a alargarse a medida que avanzaba la mañana y no han faltado los ventiladores, abanicos y botellas de agua. Una decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Palma para que la jornada electoral sea un poco más llevadera. Además, se ha repartido información entre los colegios sobre cómo tratar, si se producen, golpes de calor ante la previsión de altas temperaturas.

La cita electoral en pleno verano es un hecho que descontenta a muchos ciudadanos como Ana María, que opina que «en estos meses no se tendría que votar, la gente está totalmente desesperada. Han puesto cuatro ventiladores que no sirven de nada. A las 15.00 de la tarde nos vamos a morir de calor». Además, señala que estas elecciones son de vital importancia y que son una «oportunidad única» para «echar a Sánchez del poder urgentemente».

Pepe piensa lo mismo. «Me parece un poco irresponsable por parte del gobierno ir a votar con estas temperaturas, sobre todo por la gente mayor, que se les hace más imposible ir a votar con este calor». Además, este ciudadano de Palma subraya que «si se hubiesen puesto las elecciones en septiembre la participación hubiese subido mucho más». Sobre estos comicios, asegura que «son importantes para ver si hay un cambio político porque están ganando las minorías».

En la misma línea está Biel, que asegura que es «una vergüenza que los españoles tengamos que ir a votar en lugar de ir a la playa». Aunque piensa que hay que ir a votar igualmente porque «el resultado va a ser brillante ya que va a significar el final de Pedro Sánchez. Son unas elecciones importantísimas porque pondrán fin a una etapa negra de la política española».

La otra cara de la moneda la representa este ciudadano de Palma que no ha querido decir su nombre. Asegura que «me da igual ir a votar en julio, cualquier mes de año me va bien para ejercer mi derecho al voto». Por otro lado, lamenta el «alto porcentaje de abstención que va a haber en estos comicios. Es una pena y una lástima que la gente no vote».

Los resultados electorales no se podrán conocer hasta la noche de este domingo. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Felix Tezanos vaticinó hace unas semanas en Baleares un empate técnico entre PP y PSOE con 2-3 escaños cada uno. Vox también obtendría un diputado en Baleares, por debajo de los dos que ostenta actualmente. La formación de Vicenç Vidal (Sumar Més) obtendría un gran resultado con dos escaños.