El último trabalenguas de Rajoy: «Yo estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy»

El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a protagonizar un cómico episodio durante un mitin del PP, celebrado este jueves en Melilla, cuando no consiguió hilar una frase con sentido. El que fuera presidente del Partido Popular trató de anunciar que iba a volver a la ciudad autónoma el próximo día 15 sin embargo le salió un trabalenguas ininteligible. «Hoy estoy aquí y el día 15 a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo aunque no sea físicamente estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy», dijo.

Esta no es la primera vez que Rajoy pronuncia frases incomprensibles o responde a preguntas de forma críptica. El pasado 7 de julio, al inicio de una entrevista, le preguntaron un simple «¿cómo está usted?». Un sencillo interrogante que el ex presidente del Gobierno abordó de una forma compleja: «Estoy dentro de un orden y por tanto, en equilibrio, gracias».

Esto ocurrió durante una entrevista concedida al periodista Carlos Herrera en la cadena Cope. Sin embargo su elaborada respuesta saltó rápidamente a las redes sociales donde se hizo viral entre las opiniones de una multitud de usuarios que destacaron la inteligencia del antiguo mandatario. «Mariano Rajoy siempre será la parte que se nos escapa del conocimiento y la razón humana. Simplemente brillante», escribió un internauta.

“Pues estoy dentro de un orden, y por tanto, en equilibrio, gracias”

Mariano Rajoy siempre será la parte que se nos escapa del conocimiento y la razón humana. Simplemente brillante. pic.twitter.com/6FOOMRej6z — Ñoño (@AntonioCronos) July 6, 2023

Las frases más «célebres» de Rajoy

El ex dirigente del PP nos ha dejado mudos en varias ocasiones con su oratoria. Tenemos numerosos ejemplos de ello como aquel «un vaso es un vaso y un plato es un plato» o «los españoles son muy españoles y mucho españoles». Frases que han desatado las bromas en las redes sociales, y que todavía hoy, muchos recordamos. Aquí les dejamos alguna de las más destacadas:

«¿Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar?», preguntó en el debate de la moción de censura en su contra.

«Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible», dijo en un mitin en 2018.

«Los chuches, nos suben hasta el IVA de los chuches», le dijo a Zapatero durante una campaña electoral en 2012.

«Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente», sostuvo dirigiéndose al candidato socialista, Pedro Sánchez, en marzo de 2016.

Y sin duda, las que todavía son una incógnita porque se desconoce qué es lo que quería decir: «Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo. Beneficio político», le dijo al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. «Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde», dijo durante un mitin en 2015. O el «somos sentimientos y tenemos seres humanos» que dijo durante una entrevista en 2016.